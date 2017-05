Preplávať populárny Balaton môžete na akcii 1. júla

Na snímke jazero Balaton pri mestečku Tihany. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 18. mája (TASR) - Tisíce plavcov, ktorí sa každoročne zúčastňujú na preplávaní "maďarského mora" - jazera Balaton, môžu už "časovať formu" na 35. ročník tohto tradičného podujatia, ktoré by sa v prípade priaznivého počasia malo tentoraz uskutočniť v prvý júlový deň. Informovali o tom dnes organizátori.Podľa ich odhadov sa môže na štarte akcie objaviť aj v tomto roku okolo 10.000 záujemcov, na ktorých bude čakať trať dlhá 5200 metrov medzi oboma brehmi jazera.Štart bude, ako obvykle, v Révfülöpe a cieľ v Balatonbogláre.Všetci účastníci by si mali priniesť na štart potvrdenie o spôsobilosti od lekára. V prípade, že ho nebudú mať, sa budú môcť priamo na mieste podrobiť lekárskemu vyšetreniu.Aj v tomto roku budú pohyb plavcov monitorovať posádky desiatok rôznych plavidiel pozdĺž celej trasy, aby boli v prípade potreby schopní mimoriadne rýchlo reagovať.Organizátori zverejnili aj náhradné termíny, z ktorých by zvolili jeden v prípade nepriaznivého počasia 1. júla. Sú nimi 2., 8.,9., 15. a 16. júl.