Prepočet dôchodkov starodôchodcom bude účinný od 1. januára 2018

Bratislava 11. mája (TASR) - Žiadať o prepočet dôchodkov tzv. starodôchodcom je predčasné, keďže s jeho účinnosťou sa počíta až od 1. januára 2018. Uviedol to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Reagoval tým na množstvo otázok ohľadom prepočtu dôchodkov zo strany starodôchodcov. V tejto súvislosti hovorca uviedol, že po schválení novely zákona ich budú informovať. V zásade však platí, že v zmysle navrhovanej úpravy má Sociálna poisťovňa zabezpečiť prepočítanie a následné výplaty dôchodkov po novom od januára až do konca októbra 2018. Urobí tak automaticky bez žiadosti.Dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 30. septembra 1988 z priemerného mesačného zárobku vo výške najmenej 2333 Sk, sa má dôchodok podľa návrhu zákona, ktorý bol postúpený do 2. čítania v NR SR, zvýšiť jednotne o 25,50 eura mesačne. Dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, sa zvýšenie určí každému osobitne v závislosti od dosiahnutých zárobkov a dĺžky zamestnania." uviedol Višváder.