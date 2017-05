Prepustenie Kajínka: Prezidentovi majú doručiť milosť

Na archívnej snímke z roku 2000 je Jiří Kajínek Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Praha 20. mája (TASR) - Už druhý deň čakajú českí novinári pred bránou väznice v Rýnoviciach na prepustenie dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, odsúdeného na doživotie. Prezident Miloš Zeman sa mu totiž rozhodol udeliť milosť, ktorú mu má do zámku Lány formálne doručiť ešte dnes vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář. Informoval o tom spravodajský portál Tn.cz českej televízie Nova.Mynář oficiálne donesie prezidentovi do Lánov dokument, ktorý dostane Kajínka z väzenia. Českej televízii (ČT) to oznámil samotný Mynář. Nie je však jasné, kedy prezident milosť podpíše.Hneď ako Zeman milosť schváli podpisom, originál doručia ministerstvu spravodlivosti, ktoré má na starosti ďalší postup a ďalšie kroky.Ministerstvo musí napríklad upovedomiť súd, v ktorého obvode sa väznica nachádza. Rýnovice sú mestská časť Jablonca nad Nisou, v Libereckom kraji na severe Čiech.Predseda tohto súdu potom okamžite oznámi udelenie milosti väzňovi.Nasleduje štandardný, približne dvojhodinový proces prepúšťania - väzeň absolvuje pohovor so sociálnym pracovníkom a lekársku kontrolu a vyzdvihne si osobné veci zo skladu. Potom už môže vyjsť bránou na slobodu.Novinári si čakanie pred väznicou krátia grilovaním, hraním kariet alebo petangom; niektorí tam nocujú v karavanoch, uviedol dnes portál Tn.cz.