Prepustený Kirgiz: S útokom v Istanbule nemám nič

Istanbul/Bejrút/Tunis/Tel Aviv/Biškek 3. januára (TASR) - Za veľkej účasti verejnosti sa dnes vo viacerých arabských štátoch a v Izraeli konali pohreby obetí teroristického útoku na nočný klub Reina v tureckom Istanbule z 1. januára.Takisto tisícky ľudí vrátane viacerých politikov sa v Izraeli rozlúčili so študentkou medicíny arabského pôvodu, ktorá prišla pri útoku o život. V jej bydlisku ležiacom severne od Tel Avivu zostala na znak smútku uzavretá väčšina obchodov. V Tunisku pochovali v prítomnosti francúzskeho veľvyslanca manželský pár, po ktorom zostala ich päťmesačná dcéra a žena mala francúzske občianstvo.Medzi ďalšími obeťami útoku boli podľa médií občania Saudskej Arábie, Jordánska, Iraku, Líbye a Kuvajtu, ale aj dvaja muži žijúci v Bavorsku, osoba z Belgicka či Kanaďanka arabského pôvodu, ktorá pred Tureckom navštívila Jordánsko.Páchateľ útoku je napriek pátraniu tureckej polície naďalej na úteku, aj keď vyšetrovatelia poznajú jeho doteraz nezverejnenú identitu. Údajne pochádza z radov ujgurskej menšiny, moslimského etnika žijúceho na severozápade Číny.Jedného z dvoch cudzincov, zadržaných dnes na medzinárodnom letisku v Istanbule, polícia po výsluchu, preskúmaní mobilných telefónov a batožiny prepustila na slobodu. Išlo o Kirgiza Lašeho Mašrapova (28), ktorý sa podobá na hľadaného páchateľa zločinu.Mašrapov po návrate do vlasti poprel akúkoľvek účasť na masakre. Zdôraznil, že do Istanbulu cestoval 1. januára z obchodných dôvodov.Kirgizské úrady síce nepredpokladajú podiel svojho občana na útoku v Istanbule, avšak tamojšia tajná služba GKNS uviedla, že Mašrapova po návrate zadržala a vypočuje ho. Detaily o priebehu výsluchu mieni zverejniť v nešpecifikovanom neskoršom termíne, uviedol jej hovorca.Mašrapov zdôvodnil svoje zadržanie v Turecku, kde o ňom médiá naďalej uvažujú ako o možnom podozrivom, podobnosťou s hľadaným atentátnikom.Práve jeho meno a fotografia jeho cestovného pasu sa predtým objavili na sociálnych sieťach v súvislosti s identitou hľadaného útočníka. Mašrapov priznal, že cestovný pas na fotografii patrí naozaj jemu, avšak zdôraznil, že do Turecka cestuje od roku 2011 často a s útokom nemá nič spoločné. Turecká polícia sa mu údajne za dočasné zadržanie ospravedlnila.Polícia už zadržala v súvislosti s masakrou najmenej 14 podozrivých vrátane rodinných príslušníkov hľadaného muža. Jeho manželka bola zadržaná v meste Konya. Práve tam susedia dvojice identifikovali na základe záberov odvysielaných tureckými televíziami predpokladaného útočníka.Jeho manželka vypovedala, že nemala ani potuchy o tom, že by jej životný partner bol čo i len stúpencom tzv. Islamského štátu.V médiách sa však objavujú protichodné informácie o tom, ako a kedy sa útočník s rodinou dostal do Turecka.Podľa agentúry Ihlas, ktorá sa odvoláva na informácie tajných služieb, útočník pricestoval s rodinou do Istanbulu z Kirgizska, a to letecky 20. novembra. Odtiaľ sa rodina s dvoma deťmi presunula najskôr do Ankary a potom 22. novembra do mesta Konya ležiaceho v strednej časti krajiny. Práve tam našla prístrešie, ktoré si prenajala za 1100 tureckých lír mesačne, pričom muž, ktorý tvrdil, že sem pricestoval, aby našiel prácu, uhradil nájomné za tri mesiace.Noviny Habertürk predtým priniesli informáciu, podľa ktorej útočníkova rodina nepricestovala do Turecka priamo z Kirgizska, ale cez Sýriu, kde budúci atentátnik bojoval v radoch tzv. Islamského štátu. Do Istanbulu sa útočník napokon podľa tohto zdroja dostal 29. decembra, kým podľa vládneho periodika Sabah ešte v polovici decembra.