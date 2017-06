Prepustili aktivistov, ktorí skúmali podmienky v továrni I. Trumpovej

Ivanka Trumpová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 28. júna (TASR) - Čínske úrady dnes na kauciu prepustili troch aktivistov, ktorých zadržali po tom, ako preverovali pracovné podmienky v továrňach, kde sa šili topánky aj pre značku Ivanky Trumpovej, dcéry amerického prezidenta a jeho poradkyne.Trojica aktivistov opustila policajnú stanici v meste Kan-čou v provincii Ťiang-si na juhovýchode Číny. Stalo sa tak v posledný deň zákonom stanovenej 30-dňovej väzobnej lehoty.Aktivisti spolupracovali s organizáciou China Labor Watch (CLW), ktorá sídli v New Yorku a monitoruje dodržiavanie pracovných podmienok v Číne. Od začiatku svojej misie aktivisti zistili, že manažment dvoch tovární -- v meste Kan-čou v provincii Ťiang-si a druhej v meste Tung-kuan pri Kantone - núti svojich zamestnancov robiť nadčasy a vypláca im mzdy nižšie, ako je zákonom stanovená minimálna mzda.Spoločnosť odmietla tvrdenia aktivistov. Dodala tiež, že pre Ivanku Trumpovú prestali vyrábať pred niekoľkými mesiacmi.Organizácia China Labor Watch dnes medzičasom potvrdila, že trojicu jej aktivistov prepustili na kauciu, ale čaká ich súdny proces.CLW sa predtým obrátila na prezidenta Trumpa a jeho dcéru, aby vyvinuli tlak a dosiahli prepustenie na slobodu aktivistov CLW.Značka Ivanka nie je jedinou zo značiek spájaných s Trumpovcami, ktoré sa vyrábajú v Číne. Za ostatných desať rokov bolo z kontinentálnej Číny alebo Hongkongu do USA vypravených vyše 1200 zásielok tovarov vyrobených pre firmy miliardára Trumpa.Uviedlo to antitrumpovské združenie Our Principles PAC, ktoré pri tom vychádzalo z údajov poskytnutých americkými colnými úradmi.Počas svojej predvolebnej kampane čelil Trump útokom za podnikanie v Číne, pričom on sám kritizoval firmy, ktoré presunuli výrobu mimo USA.