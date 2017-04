Prepustili druhého muža zadržaného v súvislosti s útokom v Štokholme

Policajt stojí ukradnutým nákladným autom patriace švédskemu pivovaru Spendrups odťahujú po piatkovom teroristickom útoku v Štokholme v sobotu 8. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 25. apríla (TASR) - Druhý muž, ktorého zadržali uplynulú nedeľu v súvislosti s nedávnym útokom nákladným autom v Štokholme, už nie je podozrivý a dnes večer ho prepustili z vyšetrovacej väzby. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na švédsku prokuratúru.Útok v pešej zóne v centre švédskej metropoly si 7. apríla vyžiadal štyroch mŕtvych a 15 zranených, z ktorých jeden je ešte stále v nemocnici. K spáchaniu tohto činu sa priznal 39-ročný Uzbek Rachmat Akilov, ktorého zadržali a umiestnili do vyšetrovacej väzby, kde zostane do 11. mája.Akilov podľa vyšetrovateľov sympatizoval s extrémistickými skupinami. V roku 2015 sa pokúsil dostať do Sýrie, kde sa chcel pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS).V súvislosti s útokom plánuje švédska vláda v zrýchlenom konaní sprísniť protiteroristickú legislatívu. Doposiaľ je vo Švédsku zakázané len bojovať v radoch teroristických skupín a financovať teroristické organizácie, nie však k nim patriť.Štokholmský útok bol štvrtým svojho druhu v Európe za ostatných 12 mesiacov. Vozidlá boli proti civilistom predtým použité v Londýne, Berlíne a Nice.