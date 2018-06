Prepustili Turka, ktorý bol podozrivý z vraždy tínedžerky z Mainzu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 7. júna (TASR) - Tridsaťpäťročného tureckého žiadateľa o azyl, ktorého v stredu zadržali pre podozrenie z možnej účasti na vražde 14-ročnej tínedžerky z Mainzu, prepustili vo štvrtok na slobodu.Ako vo Frankfurte nad Mohanom uviedol večer vrchný prokurátor Oliver Kuhn, proti tomuto mužovi nejestvuje podľa najnovších poznatkov vyšetrovateľov už dôvodné podozrenie.Naopak, pátranie po 20-ročnom Iračanovi, ktorého polícia identifikovala ako Alího Bašára, naďalej pokračuje. Mladý muž, ktorý zrejme s falšovanými dokumentmi opustil s príbuznými Nemecko ešte 2. júna a mal by sa zdržiavať v Iraku, má možno na konte viacero deliktov násilného charakteru a zostáva jediným podozrivým v tomto prípade.Jeho rodičia spoločne so šiestimi deťmi opustili Nemecko letecky z Düsseldorfu a cez Istanbul sa podľa poznatkov nemeckých orgánov činných v trestnom konaní presunuli do mesta Arbíl v irackom Kurdistane.Telo 14-ročnej Susanny Marie F., ktorá bola nezvestná od 22. mája, našli v stredu po intenzívnom pátraní v ťažko prístupnej oblasti v okrajovej štvrti mesta Wiesbaden.Tínedžerku podľa doteraz známych informácií znásilnili, uškrtili a zakopali do jamy zakrytej raždím. Ďalšie poznatky očakávajú kriminalisti od detailnejších výsledkov súdnej pitvy, podľa ktorých zomrelo dievča ešte 22. mája večer, ako aj od analýzy stôp DNA.Školáčka židovského vierovyznania bola v osudný 22. májový deň s priateľmi v centre Wiesbadenu. Večer však nedorazila domov, jej mobilný telefón bol vypnutý.Polícia - ako vysvitlo vo štvrtok - zintenzívnila v pondelok na základe nedeľňajšieho podnetu istého svedka, 13-ročného chlapca z ubytovne pre utečencov, ktorému páchateľ mal sám rozprávať o zločine, pátranie po obeti a súčasne začala pátrať po dôvodne podozrivom. Už prvé indície naznačovali, že by ním mohol byť 20-ročný Iračan. Neskôr sa objavila téza o dvoch možných páchateľoch, ktorá sa však neukázala ako opodstatnená.Obeť zločinu, ktorá sa dobre poznala s bratom podozrivého, opakovane videli v ubytovni pre utečencov vo Wiesbadene-Erbenheime, teda vo štvrti, kde sa našlo telo zavraždenej.Iračanovu žiadosť o azyl nemecké úrady zamietli ešte na sklonku roka 2016. Keďže však jeho právny zástupca reagoval na rozhodnutie žalobou, azylové konanie sa ešte neskončilo.Na zločin reagovala i Ústredná rada židov v Nemecku konštatovaním, že zavraždená i jej matka boli, respektíve sú členmi židovskej obce v Mainzi.konštatovala a dodala, že všetky predčasné závery, alebo dokonca prejavy hnevu sú nevhodné.Sústrasť blízkym vyjadrili aj predstavitelia hesenskej krajinskej vlády vrátane ministra vnútra Petera Beutha či zástupcovia mestskej časti Mainzu, ktorej obyvateľkou bola obeť zločinu.