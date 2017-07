Prerozdelenie eurofondov na ministerstve školstva pre vedu je podľa SaS podozrivé, Gröhling hovorí o škandále

Gröhling hovorí o poriadnom škandále

Ministerstvo obvinenia SaS odmieta

Plavčan sa stretne s rektormi aj šéfom SAV

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada ministra školstva Petra Plavčana, aby preveril dôvody, pre ktoré slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied nedostali žiadne peniaze z takmer 300 miliónov eur na dlhodobý a strategický výskum a vývoj.Strana poukazuje na to, že prerozdelenie eurofondov na ministerstve školstva je podozrivé. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling tvrdí, že strana má pochopenie pre rozhorčenie rektorov aj vedenia SAV. Dodáva pritom, že ide o poriadny škandál."Sme ďaleko od tvrdenia, že centrom výskumu majú byť výlučne vysoké školy a SAV, ale je nepochopiteľné, aby z 300 miliónov eur na vedu a výskum nedostali ani cent,“ povedal Gröhling, podľa ktorého je situácia jasným dôkazom zaujatosti a veľmi podozrivého narábania s eurofondmi.Poslanec dodal, že sa tým vytvára katastrofálny obraz o stave školstva, ako aj o spôsobe, akým SNS vedie tento rezort."Podpora vedy a výskumu upadá. Ministerstvo školstva namiesto toho, aby podporovalo slovenské univerzity v tvorbe kvalitného výskumu, dáva financie na výskum firmám. Popritom ignoruje kvalitné návrhy slovenských univerzít, medzi inými aj projekt Univerzity Komenského na medicínsky výskum v oblasti nádorových ochorení,“ hovorí Gröhling. SaS tiež tvrdí, že druhá vláda Roberta Fica umožnila firmám odpočítavať z daňového základu výdavky na vedu a výskum bez toho, aby existovala kontrola ich oprávnenosti. V tejto súvislosti strana upozornila na prípady, keď si firmy pod legendou vedy a výskumu odpočítali výdavky na činnosti, ktoré s reálnym výskumom nemali nič spoločné. "SaS sa preto obáva, že presne v týchto intenciách dopadnú aj projekty firiem, ktoré vybrala výberová komisia a ktoré si rozdelia 300 miliónov eur," uvádza sa v stanovisku SaS.Ministerstvo školstva pre agentúru SITA uviedlo, že odmieta šírenie zavádzajúcich informácií o tom, že nepodporuje či nechce podporovať slovenské univerzity. Upozorňuje pritom, že tento rok Výskumná agentúra uzavrela zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so všetkými žiadateľmi v rámci dvoch výziev na takzvané fázované projekty univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.Na tento účel pritom celkovo alokovali 23,6 milióna eur. V rámci projektov ide o dobudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Rezort tvrdí, že pripravujú aj ďalší veľký projekt s názvom Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách. Cieľom projektu je posilnenie kapacít Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja a transferu technológií, prostredníctvom investícií do skvalitnenia vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry.Ministerstvo tiež zdôrazňuje, že Výskumná agentúra v súčasnosti zazmluvňuje aj projekty priemyselných výskumno-vývojových centier. Celkovo bolo úspešných 62 žiadostí. Slovenská akadémia vied a slovenské univerzity sú podľa rezortu zapojené v takmer 50 zo schválených projektov.V prípade výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie nebol k dnešnému dňu neukončili proces schvaľovania. Jeho výsledky tak ešte nie sú uzavreté a je preto predčasné sa k nim v tejto chvíli vyjadrovať, tvrdí ministerstvo školstva s tým, že ani jednému zo žiadateľov ešte nezaslali rozhodnutie o schválení žiadosti ani s nikým nepodpísali zmluvu.Cieľom tejto výzvy pritom je spolupráca medzi podnikateľským a akademickým sektorom či ostatnými výskumnými inštitúciami. Každý podnikateľský subjekt musí mať akademického partnera a opačne, pretože cieľom je dosiahnuť synergický účinok takejto spolupráce.Ministerstvo tiež pre agentúru SITA uviedlo, že s rektormi univerzít, ako aj s predsedom Slovenskej akadémie vied, ktorí už v súvislosti s touto výzvou adresovali ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi list, sa minister v krátkom čase stretne. Chce si tak vyjasniť ich výhrady a postoje k danej výzve.