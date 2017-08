Prerozdeľovanie eurofondov:Slovenskí vedci v zahraničí sú znepokojení

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – Slovenskí vedci v zahraničí sú znepokojení nad prerozdeľovaním eurofondov určených na rozvoj slovenskej vedy i z laxného prístupu zo strany vlády. Reagujú tak na kauzu rozdeľovania eurofondov na výskum a inovácie. Obávajú sa, že vedci na Slovensku takto prichádzajú o jedinečnú šancu použiť európske zdroje na priblíženie sa k svetovým štandardom. Na podporu rozvoja slovenskej vedy preto spísali výzvu – Nie je nám to ukradnuté!, pod ktorú sa doteraz podpísalo vyše 80 vedcov pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.Vedci upozorňujú, že Slovensko dlhodobo trpí kontinuálnym odlivom mozgov. Je preto podľa nich dôležité, aby boli všetky dostupné prostriedky na rozvoj vedy a výskumu skutočne na tento účel aj použité.píšu vo svojej výzve vedci.Absencia vhodných podmienok pre prácu, nestabilita financovania vedy a nekoncepčnosť vo využívaní finančných prostriedkov na rozvoj vedy odrádza slovenských vedcov v zahraničí vrátiť sa späť domov. Kompetentným preto navrhujú hodnotenie vedeckých projektov nezávislou komisiou zloženou zo zahraničných odborníkov v danej téme. Taktiež odporúčajú automatické vyradenie firiem, ktoré nie sú schopné dostatočne preukázať svoju odbornosť, personálne alebo materiálne zabezpečenie pri riešení vedeckého projektu a zverejnenie zápisníc z celého procesu výberu grantov. Rovnako aj priebežné hodnotenie napĺňania výskumných aktivít a následný nezávislý audit vedeckých výstupov po ukončení projektov.podotýkajú vedci.Pri čerpaní eurofondov na výskum by mali nastať zmeny. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko navrhuje, aby sa problematická výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj zrušila. Pre vysoké školy sa má vypísať nová výzva. Opozícia pre kauzu rozdeľovania eurofondov však žiada odchod ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Informovala, že už má zozbierané podpisy na mimoriadnu schôdzu k návrhu na jeho odvolanie. Rozdeľovanie eurofondov rieši aj Národná kriminálna agentúra (NAKA) a na tento prípad sa pozrie aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR. Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Keďže táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.