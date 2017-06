Prerušenie vzťahov môže Katar negatívne ovplyvniť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júna (TASR) - Katar sa ocitol v diplomatickej prestrelke, keď s ním diplomatické vzťahy prerušila Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn, Jemen, Líbya a Maldivy. To môže mať na krajinu negatívny ekonomický vplyv. Vo svojej najnovšej analýze to tvrdí nadnárodná spoločnosť Coface s tým, že pre krajinu bude kľúčová dĺžka a rozsah blokády, ako aj to, ako sa s krízou tamojšia ekonomika vyrovná.Katar je do veľkej miery závislý od dovozu potravín. Pritom približne 80 % dovozu pochádza zo susedných krajín Perzského zálivu.upozorňuje v analýze ekonóm Coface Seltem Iyigun.Otázna je aj situácia okolo Hormuzského prielivu. Ako totiž upozornila Coface, Katar sa podieľa na takmer jednej tretine globálneho obchodu so skvapalneným zemným plynom. Napätie tak zvyšuje obavy týkajúce sa cien a dodávok LNG. Nateraz je podľa Coface dopad ešte mierny, pretože tranzit cez úžinu pokračuje cez teritoriálne vody Ománu a Iránu a okrem toho je tranzit chránený aj dohovorom OSN. Na druhej strane, Katar je hlavným vývozcom plynu aj do Egypta, aj do Spojených arabských emirátov.upozorňuje Iyigun.Navyše Katar už v roku 2022 bude hostiť Majstrovstvá sveta vo futbale a už teraz sa rozbehli projekty, na ktoré chce minúť približne 8 až 10 miliárd dolárov. FIFA nateraz zopakovala, že je v "pravidelnom kontakte" s Katarom bez komentovania vývoja diplomatických vzťahov krajiny so susedmi. "Predĺženie krízy by mohlo sťažiť dodávky materiálov potrebných na projekty a oneskoriť ich dokončenie," podotýka ekonóm Coface.Síce export do krajín Perzského zálivu bol ku koncu vlaňajška len 7,6 % z celkového vývozu Kataru, banky Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov už podľa Coface obmedzili bankové transakcie, vrátane úverovania, čo postihne hlavne firmy v Katare."Katar by určite za tejto situácie viac uvítal obnovenie vzťahov so susednými krajinami. V dobe nestability však ani Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt a Bahrajn nemajú záujem o destabilizáciu katarského režimu, ak by mal spustiť destabilizáciu celého regiónu," myslí si Iyigun.Zároveň je však presvedčený, že Katar má stále dostatok finančných zdrojov, keďže aktíva v štátnom investičnom fonde predstavujú približne 335 miliárd dolárov, čo postačuje na utlmenie dočasných makroekonomických šokov.dodala Coface.