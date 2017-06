Prešov chce šetriť, navrhuje pre poslancov paušálne odmeny

Andrea Turčanová Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 22. júna (TASR) – Prešovská radnica pripravila návrh na zmenu odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. V súčasnosti dostávajú odmeny za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, na rokovaní každej komisie a výboru v mestskej časti. Zasadnutia sa konajú aj viackrát do mesiaca, čo podľa primátorky mesta Andrey Turčanovej je neúmerne často.Podľa nej by bolo spravodlivejšie, ak by poslanci dostávali paušálnu mesačnú odmenu, ktorej výšku vedenie mesta navrhuje vo výške 50 percent priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v SR. Navyše k tomu ďalších desať percent za členstvo v mestskej rade a za funkciu predsedu komisie či výboru v mestskej časti. Pri každej neúčasti poslanca na zasadnutí, by sa mu paušál krátil o desať percent.uviedla primátorka.V číslach to predstavuje mesačný paušál 456 eur za prácu poslanca, plus navýšenie o desať percent činí 92 eur. Ak je poslanec aj členom mestskej rady, dostával by 548 eur a predsedovia komisií a výborov by si prilepšili o ďalšie percentá. Priemerná odmena na poslanca by bola mesačne 640 eur. Podľa doteraz platných pravidiel niektorí poslanci mali v konkrétnom mesiaci aj vyše 1000 eur.Turčanová porovnala situáciu s Košicami, kde zasadá zastupiteľstvo raz za tri mesiace a poslanci majú paušál. V Prešove si vlani poslanci vynútili 14 zasadnutí zastupiteľstva, 12-krát zasadala mestská rada, niektoré komisie rokovali 18-krát.“ povedala Turčanová. Zároveň tým chce odbremeniť úrad od neustálej prípravy materiálov na rôzne zasadnutia.Návrh na zmenu odmeňovania zatiaľ prerokovali iba členovia mestskej rady, ktorí paušálne odmeny odmietli posunúť do mestského zastupiteľstva. Predseda poslaneckého klubu Smer-SD, nezávislí poslanci a SNS a zároveň člen mestskej rady Juraj Hudáč uviedol, že si vie predstaviť zhodu na nových pravidlách, ale tie by sa súčasného zloženia zastupiteľstva nedotkli.povedal Hudáč.