Prešov dá na opravy komunikácií tri milióny eur

Prešov 27. júna (TASR) – V Prešove opravia niektoré chodníky pri zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Sídlisku Šváby a na Budovateľskej ulici. Cestujúci musia počítať s tým, že dočasne tieto zastávky budú presunuté zhuba o 20 metrov ďalej. Rekonštrukčné práce budú trvať šesť až osem týždňov. Cestári by mali práce stihnúť počas leta, kedy cestuje menej pasažierov a platí letný režim v MHD. Mesto na rekonštrukciu ciest a chodníkov vyčlenilo na tento rok tri milióny eur. V tejto sume je aj oprava chodníkov.S prácami sa už začalo na zastávke Štúrova v obidvoch smeroch. Opravovať sa budú aj zastávky Priemyselné centrum, Pekárne, Švábska a Lomnická. Plocha dočasných zastávok bude vyložená cestnými panelmi a miesto označí Dopravný podnik mesta Prešov prenosnou značkou zastávka.Tlačový referent mesta Milan Grejták uviedol, že v rámci rekonštrukcie sa vytvoria nové chodníky mimo vozovky, v mieste súčasných zastávok, s prispôsobením ich dĺžky kĺbovým trolejbusom, podľa priestorových možností v teréne. Nástupné plochy zastávok budú vytvorené zo zámkovej dlažby a ohraničené obrubníkmi. Zrekonštruované zastávky umožnia pohodlnejší nástup a výstup do a z vozidiel MHD.V mestskej časti Surdok, kde 12. mája silná búrka poškodila cestu, budú v najbližších dňoch obmedzenia z dôvodu opravy komunikácie. Dopravný podnik mesta Prešov na svojej webstránke zverejnil informáciu, že od stredy 28. júna od 14.00 h do štvrtka 29. júna do 20.00 h pre práce na komunikácii bude linka č. 41 premávať len po zastávku Kúty. Ďalšie zastávky MHD Za Kútami, Plachty, Pred Surdokom a Surdok nebudú v tom čase obsluhované.Vlani radnica investovala do opráv komunikácií takmer 2,8 milióna eur. Išlo o historicky najrozsiahlejšiu opravu prešovských ciest, chodníkov a parkovísk, ktorá sa týkala 66 úsekov. Zrekonštruovalo sa aj niekoľko ník pri zastávkach MHD vo všetkých častiach mesta. Prešovská radnica v tomto trende chce pokračovať aj v tomto roku.