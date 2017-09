PREŠOV: Deň polície bude pred mestskou halou

Naši policajti. Foto: Facebook Polícia SR Foto: Facebook Polícia SR

Prešov 13. septembra (TASR) – Ukážky policajných zásahov a techniky si môže verejnosť pozrieť vo štvrtok 14. septembra počas Dňa polície v Prešove pred Mestskou halou na Ulici Jána Pavla II. Program sa začína od 9.30 h. Diváci budú môcť sledovať ukážky policajných zásahov s pomocou vrtuľníka, vozidiel, psovodov a pripravený je tiež kultúrny program.Podujatie bude mať aj zábavnú časť. Predstavia sa herci zo seriálu Profesionáli. O dobrú náladu sa postarajú Hudba Ministerstva vnútra SR, skupiny IMT Smile, Kandráčovci, PUĽS, tanečná skupiny Grimmy, skupina historického šermu Cohors Prešov.Dopravný podnik mesta Prešov poskytne na miesto podujatia a späť bezplatnú kyvadlovú prepravu v čase od 11.00 do 17.20 h. Linky č. 5, 5D, 34, 38 budú obsluhovať všetky zastávky mestskej hromadnej dopravy na trase Trojica, Hlavná, Čierny most, Škultétyho, Mestská hala a späť po uliciach Obrancov mieru a Levočská až po Trojicu.Na Ulici 17. novembra (pred križovatkou so Škultétyho ulicou) bude zriadená dočasná zastávka MHD.Informácie sú zverejnené na webstránke mesta Prešov.