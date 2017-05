Prešov hľadá komparzistov do historického defilé

Prešov - ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 28. mája (TASR) – Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do historického defilé. Veľkolepý pochod mestom so živým vyobrazením významných medzníkov v dejinách Prešova bude súčasťou Dní mesta Prešov, ktoré si v tomto roku pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Záujemcovia o účasť v jednotlivých živých obrazoch prispejú osobne k vytvoreniu jedinečnej atmosféry inšpirovanej históriou mesta.Výber komparzistov sa uskutoční v piatok 2. júna o 18.00 h pred prešovskou Carafovou väznicou na Floriánovej ulici. Scenárista a režisér defilé Vladimír Šmihula potrebuje mužov nad 18 rokov a ženy od 17 rokov. Organizátori počítajú so 400 účinkujúcimi.uviedla riaditeľka prešovského PKO Edita Hudáková.V jednotlivých obrazoch diváci nájdu udelenie mestských výsad Prešovu, Carafove jatky, osobnosť Jána Adama Raymana, návštevy cisára Jozefa II., cisárovnej Sisi, Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana, tiež Prešovskú vzburu v roku 1918, prvý židovský transport, oslobodenie Červenou armádou, obete komunistického režimu, okupáciu v roku 1968, normalizáciu, Nežnú revolúciu. Autori nezabudli nazrieť do budúcnosti v 21. storočí. Program je koncipovaný ako pouličné divadlo.