Prešov podpísal zmluvu na likvidáciu odpadu na štyri roky

Prešov 19. júla (TASR) – Primátorka Prešova Andrea Turčanová dnes podpísala zmluvu na likvidáciu komunálneho odpadu so zástupcami víťaznej spoločnosti Ozón Hanušovce, a. s. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová. Firma vzišla z verejného obstarávania, jej majoritný podiel už vlastní košická firma Kosit. Zákazka je dohodnutá na štyri roky v celkovej výške 7,3 milióna eur a začne sa napĺňať od 1. augusta.Do „veľkej“ súťaže sa prihlásila ešte firma Marius Pedersen, ktorá ponúkla o takmer 125.000 eur vyššiu cenu. Táto spoločnosť zabezpečuje likvidáciu odpadu v Prešove od septembra minulého roka. Vyhrala niekoľkokrát po sebe krátkodobú súťaž na zmluvu formou elektronického kontraktačného systému. Spoločnosť Ozón Hanušovce zabezpečovala likvidáciu odpadu v Prešove do septembra 2016.Prešovská radnica vyhlásila súťaž na likvidáciu odpadu začiatkom roka. Ako informovala hovorkyňa, doteraz sa čakalo na správu od verejného obstarávateľa. Námietky ohľadom verejnej súťaže podané neboli.Mesto Prešov ročne produkuje zhruba 25.000 ton odpadu. Po prepočte ceny bude likvidácia tony odpadu stáť 73 eur, kde je zahrnutý odvoz z prekládky v mestskej časti Cemjata a uloženie komunálneho odpadu na skládku.Cena je fixná na štyri roky aj pri avizovanom zvýšení poplatku za uloženie odpadu, ktoré v médiách avizovalo ministerstvo životného prostredia.