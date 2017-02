Prešov predĺžilo zmluvu na likvidáciu komunálneho odpadu

Koše na triedenie odpadu (ilustračné foto) Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 16. februára (TASR) – Mestu Prešov skončila v stredu 15. februára zmluva na likvidáciu komunálneho odpadu. Ako dnes informovala hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová, radnica predĺžila túto zmluvu podpísaním dodatku s doterajším partnerom, spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. Ide o preklenovacie obdobie do konca apríla.uviedla hovorkyňa s tým, že podpísaním dodatku k zmluve nedochádza k žiadnemu zvýšeniu cien ani k žiadnym iným nevýhodám pre mesto.Na možný krízový scenár upozornil mestský poslanec Richard Drutarovský. Pripomenul, že boj o získanie prešovského odpadu sa v zastupiteľstve verejne začal už v júni 2014 neúspešným pokusom bývalého primátora Pavla Hagyariho o predĺženie vtedajšej zmluvy so spoločnosťou Ozón Hanušovce o ďalších 18 rokov až do roku 2032 bez súťaže (zmluva skončila 31. augusta 2016). Zastupiteľstvo napokon cúvlo a namiesto návrhu exprimátora schválilo Drutarovského návrh, aby sa uskutočnila riadna verejná súťaž. Ani po vyše 2,5 roku sa prešovskej radnici nepodarilo úspešne ukončiť verejnú súťaž.Na pripravenie podmienok verejnej súťaže na odpad bolo za toto obdobie vytvorených postupne niekoľko pracovných skupín. Druhá v poradí, ktorú už menovala súčasná primátorka Andrea Turčanová, pripravila podmienky verejnej súťaže. Tá sa uskutočnila, no po námietke výsledku ju zrušila Rada Úradu pre verejné obstarávanie. Druhú dlhodobú súťaž zrušila primátorka po otvorení obálok s cenovými ponukami.V medziobdobí prešovská radnica vysúťažila tri krátkodobé zmluvy cez EKS vrátane súčasnej. Víťazom sa vo všetkých troch prípadoch stala trenčianska spoločnosť Marius Pedersen.Prešovské mestské zastupiteľstvo schválilo 25. januára podmienky súťaže na dlhodobú likvidáciu odpadu. Drutarovský poukázal na to, že zákazka vyhovuje jedinej firme.Predpokladaná hodnota desaťročnej odpadovej megazákazky je 26,4 milióna eur aj s DPH. Pes je zakopaný hneď v prvej podmienke uznesenia. Hovorí, že predmetom zákazky je Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu formou R1. Podľa zákona o odpadoch znamená skratka R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Takýto jediný možný spôsob stanovilo mestské zastupiteľstvo v rámcových podkladoch súťaže. V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu ním disponuje iba košická spaľovňa Kosit.