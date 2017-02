Prešov rozbieha fotosúťaž ku dňu sv. Valentína

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 9. februára (TASR) – Mesto Prešov ku dňu sv. Valentína ohlásilo pre všetkých zamilovaných valentínsku súťaž a pripravuje aj ďalšie sprievodné akcie. Na dva zaľúbené páry čaká romantická večera pri sviečkach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová.Súťaž o najkrajšie valentínske vyznanie mestu pozostáva vo vytvorení zaujímavej fotografie s milujúcou osobou, záber musí vzniknúť na území Prešova. Cieľom tejto aktivity je, aby Prešovčania hľadali pekné zákutia mesta a zakomponovali ich do svojich fotografií.Digitálne fotografie so svojimi kontaktnými údajmi musia súťažiaci zaslať do 12. februára na emailovú adresu valentin@presov.sk. Fotografie zachytávajúce prejav lásky k mestu Prešov cez zamilované páry, rodičov a deti i domácich maznáčikov budú zverejňované v albume na facebookovom profile mesta Prešov (Mesto Prešov - oficiálna stránka).Majitelia fotografií, ktoré získajú najviac označení "páči sa", budú odmenení romantickou večerou pri sviečkach. Ak sa na vrchole pomyselného rebríčka ocitnú s rovnakým počtom lajkov viaceré páry, budú si môcť užiť atmosféru valentínskej večere od mesta.Počas dní pred sv. Valentínom sa budú môcť zaľúbené páry fotografovať aj pri tradičnom valentínskom srdci v centre mesta a pripravený je aj valentínsky tanečný večer v spolupráci s organizátormi Národného týždňa manželstva.