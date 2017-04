Prešov rozposlal občanom dotazník o parkovaní

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 20. apríla (TASR) – Prešovská radnica spolu s oznámením o poplatku za odvoz komunálneho odpadu rozposiela v týchto dňoch obyvateľom mesta aj dotazník s názvom Ako spolu vyriešime parkovanie? Pýta sa v ňom Prešovčanov na ich názor na zavedenie rezidentskej karty.Tá by mala slúžiť na zaparkovanie osobného vozidla v blízkosti ich bydliska. Týka sa to ľudí, ktorí nebývajú v rodinných domoch. Súčasťou dotazníka sú aj odpovede na najčastejšie otázky, ktoré občania kládli v súvislosti s návrhom na zmenu parkovacej politiky v meste na verejných schôdzach v jednotlivých mestských častiach a na sociálnych sieťach.Cieľom zavedenia regulovaného rezidentského parkovania je poskytnúť obyvateľom bytových domov na sídliskách, ktorí sú vlastníkmi áut, aspoň jedno isté parkovacie miesto v blízkosti ich trvalého bydliska. Radnica navrhuje symbolickú cenu za rezidentskú kartu vo výške jedného eura na rok. Takúto kartu podľa návrhu bude môcť dostať aj občan, ktorý má právo používať služobné vozidlo na osobné účely.„Bude však platiť zásada, najprv karta na jedno vozidlo v každej domácnosti, až potom, ak to kapacity dovolia, bude možné požiadať o vydanie ďalšej,“ píše sa v liste. Mesto bude rozdelené na zóny, platnosť karty sa bude viazať na konkrétnu lokalitu.V sprievodnom liste sa uvádza, že zavedenie nového systému si vyžaduje dobudovanie nových parkovacích plôch. Mesto má v tomto roku rozpracovanú výstavbu 1500 nových parkovacích miest. Niektoré nové parkoviská už v priebehu prvých mesiacov roka dala radnica do užívania. Vznikajú v medziblokových priestoroch, ale aj na väčších nevyužívaných plochách na sídliskách.Radnica obyvateľom mesta vysvetľuje aj spôsob parkovania pre nerezidentov. Pre nich vzniknú vyhradené parkovacie miesta, ktoré budú spoplatnené. Samospráva navrhuje sadzbu 0,2 eura na hodinu, maximálne však jedno euro na deň. Prevádzkovateľom parkovania bude mesto.Po vyhodnotení dotazníka budú o konečnej verzii parkovacej politiky v meste rozhodovať mestskí poslanci. Táto téma sa na rokovanie zastupiteľstva dostane opakovane, lebo niektorí poslanci kritizovali radnicu, že nedostatočne komunikuje s občanmi a odmietli hlasovať o zmene všeobecne záväzného nariadenia o statickej doprave.