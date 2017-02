Prešov sa bude uchádzať o dotácie na dopravu a materské školy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Prešov 8. februára (TASR) – Mesto Prešov podá desať žiadostí o nenávratné finančné príspevky, ktorých celkový rozpočet presahuje sumu sedem miliónov eur. Šesť z projektov je zameraných na výstavbu úsekov cyklociest, ktoré by mali pomôcť zokruhovať už existujúce cyklistické trasy v meste. V zozname sú aj dva projekty zamerané na rekonštrukciu materských škôl a projekty na obnovenie a zmodernizovanie významných prestupných uzlov na Masarykovej a Levočskej ulici. Návrhy na podanie žiadostí dnes schválili prešovskí mestskí poslanci.Prešovská radnica sa uchádza o nenávratné finančné príspevky v celkovej výške 6,7 milióna eur, v prípade ich schválenia sa mesto bude spolupodieľať na ich financovaní sumou vo výške okolo 354.000 eur.Cyklistické chodníky sa majú stavať na území mesta na uliciach Masarykova, Bajkalská, Sekčovská, Kúpeľná, Wilec hôrka (po mestskú halu). Posledný z pripravených projektov Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa umožní cyklistom dostať sa bezpečnejšie po trase bývalej pionierskej železnici od Zlatej Bane, cez Kokošovce a Dulovú Ves až do Prešova a opačne.uviedla vedúca odboru strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove Magdaléna Artimová.Ako ďalej doplnila, dva ďalšie projekty sú zamerané na rekonštrukciu a rozšírenie kapacít materských škôl (MŠ). V prípade MŠ na Čapajevovej ulici sa ráta s nárastom počtu o 25 miest. Projekt pomôže zrevitalizovať areál, znížiť energetickú náročnosť objektu a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. V MŠ na Važeckej ulici dôjde k rozšíreniu kapacity o 23 miest a tiež o obnovu objektu.Dva dopravné projekty pomôžu zvýšiť bezpečnosť na priechodoch na frekventovaných uzloch v meste. Jeden z nich bude riešiť zastávku MHD a SAD na Levočskej ulici. Ďalší projekt je zameraný na modernizáciu a rekonštrukciu predstaničného priestoru na Masarykovej ulici, kde projekt počíta aj so stavebnými úpravami, ktoré odstránia technické bariéry.