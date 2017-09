Prešov si dal vypracovať strategický dokument pre oblasť dopravy

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 26. septembra (TASR) – Mesto Prešov si dalo vypracovať strategický dokument pre oblasť dopravy, tzv. Masterplan, ktorý pripraví česká spoločnosť NDCon. Ide o komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v meste.Primátorka Prešova Andrea Turčanová informovala, že prešovská radnica doteraz nemala spracovaný komplexný strategický dokument dopravy, ktorý je základným predpokladom pre získanie eurofondov pri výzvach pre dopravnú infraštruktúru. Za obdobný dokument možno považovať generel dopravy, ktorý si dalo mesto vypracovať v roku 1988, no jeho platnosť skončila v roku 2008.Ako uviedol Jan Kašík zo spoločnosti NDCon Praha, ich úlohou je popísať problém, navrhnúť riešenia a pripraviť koncepciu fungujúcej dopravy. Podobný projekt spracovali pred časom aj pre mesto Košice a robili tiež strategický plán Slovenska pre rozvoj dopravnej infraštruktúry.V Prešove a okolí začnú v najbližších dňoch robiť prieskum dopravy, do konca októbra chcú stihnúť práce v teréne. Dôvodom je počasie, ale aj zmeny hustoty dopravy v zimnom období. Prieskumy budú robiť tiež v domácnostiach formou otázok, pýtať sa budú, ako ľudia bežne jazdia. Na území mesta budú zapisovať evidenčné čísla vozidiel, ktoré vstúpia do Prešova, a bude ich zaujímať, kde majú namierené. Zaznamenajú počty vozidiel, počty cestujúcich v autách, autobusoch, vo vlakoch, prieskum sa bude týkať aj pasažierov v mestskej hromadnej doprave. Výskum je zameraný aj na vnútromestskú a tranzitnú dopravu a stav na parkoviskách.Kašík uviedol, že na základe prieskumu postavia dopravný model, ktorý popíše v digitálnej forme, ako funguje mesto, kde sú zdroje ciest, kam smerujú dopravné prostriedky, aká je ich intenzita. Na základe zistení navrhnú potrebné opatrenia a cielené investície. Aby mohlo mesto požiadať o dotácie na ich realizáciu z eurofondov, musia mať relevantný podklad, prečo doprava nefunguje a prečo je potrebné presne tu investovať.„Toto by sme mali stihnúť za 14 mesiacov vrátane hodnotenia vplyvu na životné prostredie a vrátane prerokovania. Už na jar budúceho roku by sme mali mať nejaké prvé výstupy, ktoré začneme konzultovať a začneme navrhovať, modelovať a pripravovať tak, aby už niektoré projekty mohli ísť do prípravy ešte v priebehu našej práce,“ uviedol Kašík.Mesto Prešov získalo na projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov takmer 795.000 eur v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Spoluúčasť samosprávy je 38.740 eur.