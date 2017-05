Prešov si so Zlatými Moravcami v dohrávke 28. kola body podelili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

1. FC Tatran Prešov - ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1)

Góly: 85. Rolinc - 14. Válovčan. Rouhodoval: Nemček, ŽK: Bartek, Hovančík, Dupkala, Kubus, Micherda - Gešnábel, Bariš, Kováč, ČK: 81. Dupkala - 60. Gešnábel obaja po 2 ŽK, 185 divákov.



Prešov: Talian - Kačala, Bartek, Dzurík, D. Leško - Hovančík, Micherda - Dupkala, Kubus (63. Trebuňák), P. Leško (10. Haladej, 84. Rolins) - Streňo

Zlaté Moravce: Kováč - Machuča, Pintér, Kapor, Chren - Bariš, De Oliveira Silva - Ujlaky (33. Guilavogui, 63. Pastva)), Gešnábel, Orávik - Válovčan (86. Kostadinov)

Tabuľka FL 2016/17 po dohrávke 28. kola:



1. Žilina 26 19 4 3 70:22 61

2. Slovan 27 16 3 8 46:29 51

3. Podbrezová 26 11 8 7 30:24 41

4. Trenčín 27 12 5 10 43:42 41

5. Ružomberok 26 11 7 8 48:36 40

6. D. Streda 26 9 10 7 32:28 37

7. Trnava 26 9 7 10 26:32 34

8. Michalovce 27 8 5 14 34:50 29

9. Senica 27 6 7 14 21:30 25

10. Z.Moravce 26 5 7 14 25:44 22

11. Prešov 26 3 9 14 15:53 18

Poprad 3. mája (TASR) - Futbalisti 1. FC Tatran Prešov a ViOn Zlaté Moravce sa v NTC Poprad v stredu v dohrávke 28. kola Fortuna ligy 2016/17 rozišli zmierlivo po výsledku 1:1.Súboj dvoch posledných tímov tabuľky dohrávali z konca apríla, keď sneh a zlé počasie znemožnili odohrať duel v pôvodnom termíne.Domácim sa už v 2. minúte zranil Peter Leško, ešte to chvíľu skúsil, ale v 10. minúte ho musel vystriedať Haledej. Hostia gólovo udreli v 14. minúte, keď šikovnú akciu predviedol Válovčan a preloboval Taliana v domácej bráne. Prešov mohol vyrovnať v 22. minúte, ale Dávid Leško trafil centrovanou loptou žrď a dorážku obrana hostí zblokovala. ViOn mal veľkú šancu v 37. minúte, Orávik zahral nakrátko na Pintéra, jeho projektil skončil na brvne.V druhom polčase sa pod Tatrami rozpršalo, obraz hry sa príliš nemenil, tímy sa snažili, ale chýbali väčšie príležitosti. Po hodine hry dostal druhú žltú kartu hosťujúci Gešnábel. Prešov zacítil šancu a veľkú šancu mal v 66. striedajúci Trebuňák, no pošmykol sa a vzápätí napálil do brvna Kačala. Strelecká smola domácich pokračovala, po rohu v 70. minúte vystrelil opäť len do tyče Trebuľák. V 81. minúte dostal druhú žltú kartu aj Prešovčan Dupkala a sily sa vyrovnali. Trénerovi domácich vyšlo striedanie, v 84. minúte prišiel na plochu Rolinc a už o pár okamihov bol po prečíslení v šestnástke na správnom mieste a vyrovnal na konečných 1:1.