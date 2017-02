Prešov v rozlúčke s Ligou majstrov bude hrať o 3. miesto v skupine

Na snímke hádzanári Tatrana Prešov. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 10. februára (TASR) - Pre hádzanárov Tatrana Prešov sa sobotným zápasom od 16.00 h proti francúzskemu tímu Naturhouse La Rioja rozlúčia s účinkovaním v Lige majstrov. Zo šesťčlennej C-skupiny už nemôžu postúpiť, no v prípade víťazstva by mohli poskočiť na tretie miesto.Prešovčania majú pred posledným zápasom na konte sedem bodov a ak sa chcú posunúť na 3. miesto, musia bezpodmienečne zvíťaziť. Zároveň im musia do karát zahrať výsledky tímov Elverum Handball a Metalurgu Skopje, ktoré musia prehrať. Už istými postupujúcimi zo skupiny sú francúzsky Montpellier HB a práve Naturhouse La Rioja. "uviedol pre prešovský Korzár majiteľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar.Hoci majú hráči Tatrana nabitý zápasový program, Ligu majstrov nehrali už viac ako dva mesiace. Naposledy ešte začiatkom decembra v Nórsku proti Elverum Handball. Medzičasom už stihli obhájiť prvenstvo v Slovenskom pohári a odohrať zápasy v SEHA lige i domácej extralige. V nedávnom zápase slovenskej extraligy v Malackách, ktorý Prešovčania vyhrali 29:18, nastúpili bez siedmich hráčov základnej zostavy. Dôvodom však neboli zranenia, ale potreba dať vydýchnuť najviac vyťažovaným hráčom. Brankár Čuprina, ale aj Hrstka, Vučko, L. Urban, Rábek, Ľ. Šárpataky či Sadovij však v zápase Ligy majstrov chýbať nebudú. Pre Vjačeslava Sadového navyše pôjde o rozlúčku s prešovským dresom.prezradil Chmeliar.