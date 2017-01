Prešov vstupuje do jubilejného roka, oslávi 770. výročie prvej zmienky

Andrea Turčanová, primátorka Prešova Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 1. januára (TASR) - Tisíce Prešovčanov privítali v centre mesta príchod nového roku 2017, v ktorom Prešov oslávi 770. výročie prvej písomnej zmienky. Súčasťou osláv bolo zverejnenie nového loga mesta, ktoré si mohli pozrieť v podobe ohnivej mozaiky. Logo tvorí jednoduchý obrys veže konkatedrály sv. Mikuláša, dominanty centra Prešova a zároveň je to aj symbol brán, ktoré boli súčasťou stredovekých hradieb. Vyjadruje tiež ručne písanú linku perom, čo je odkazom na prvú písomnú zmienku. Obsahuje názov mesta a výročie. Základná farba loga je červená, čo zodpovedá farbe erbu mesta.Silvestrovské oslavy v centre mesta začali o 22.00 h, v programe vystúpili kapely Heľenine oči a G.O.D.'s. O polnoci nechýbal pyromuzikálny ohňostroj.Posledné sekundy roka odrátavala s oslavujúcimi aj primátorka mesta Andrea Turčanová, ktorá skonštatovala, že odchádzajúci rok bol veľmi dobrým rokom a všetkým účastníkom zaželala, aby ten nadchádzajúci rok bol ešte lepším. Prítomným popriala, aby sa im splnili najtajnejšie želania a aby vo svojom okolí stretávali veľa dobrých ľudí, ktorí ich budú podporovať a mať radi.“ uviedla Turčanová.Primátorka zdôraznila, že Prešov čaká rok investícií. Potešilo ju, že pred vianočnými sviatkami prišla pozitívna správa, že mestu schválili dva projekty na rekonštrukciu materských škôl na Bernolákovej a Volgogradskej ulici. Mesto získa dotáciu v celkovej výške 1,25 milióna eur. Prešovskí poslanci v budúcoročnom rozpočte schválili tiež rekordnú sumu na investície.“ povedala pre TASR primátorka.Turčanová uviedla, že rok 2017 prinesie aj svetlý bod v oblasti dopravy, malo by sa dokončiť prepojenie Škultétyho ulice s kruhovou križovatkou pri ZVL, čo odľahčí dopravu. Vyjadrila presvedčenie, že to bude aj rok, kedy kompetentní slávnostne poklopú na základný kameň, čo odštartuje začatie výstavby severozápadného obchvatu mesta – úseku D1 a snáď aj rýchlostnej cesty R4.