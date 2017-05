Prešov vyhlásil súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku

Prešov - ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 3. mája (TASR) – Mesto Prešov pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste vyhlásilo súťaž Najkrajší balkón a predzáhradka. Ako informovala hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová, cieľom súťaže je podporiť obyvateľov, ktorí sa podieľajú na estetizácii predzáhradiek a balkónov a vytvárajú krajší a oku lahodiaci verejný priestor.Mesto určilo tri súťažné kategórie o najkrajší balkón, ďalej o najkrajšiu predzáhradku rodinného domu a najkrajšie okolie vchodu do bytového domu. Termín na prihlásenie sa do súťaže stanovili od začiatku mája do konca septembra. Vyhodnotenie výsledkov a ocenenie víťazov je naplánované na október.Súťaž je určená pre ľudí, ktorí bývajú v rodinných a obytných domoch na území mesta Prešov. Pri úpravách okolia bytových domov sa však nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry. Podľa propozícií sadiť sa smú iba kvetiny a bylinky. Rastliny nesmú byť invázne a neodporúča sa vytvárať obruby, ktoré by sťažovali kosenie trávnikov.Zapojiť sa do súťaže je potrebné na adrese sutaz@presov.sk, kde záujemca pošle maximálne dve fotografie svojho balkóna, predzáhradky, alebo verejného priestranstva, o ktoré sa stará. Súťažiaci zároveň pripojí svoje kontaktné údaje (adresu, telefón a súhlas so zverejnením fotografií, meno a adresu).uviedla hovorkyňa.Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na webstránke mesta.