Prešov vyhodnotil 4000 dotazníkov na tému rezidentského parkovania

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 23. mája (TASR) – Prešovská radnica urobila prieskum medzi svojimi občanmi, ako vnímajú statickú dopravu v meste a či majú záujem o rezidentské parkovacie karty. Komunikácia prebiehala prostredníctvom papierového dotazníka aj cez internet. Pre zvládnutie dopytu po parkovacích miestach sa mesto zaviazalo postaviť do konca tohto roka 1500 nových parkovacích miest a na ich výstavbu a zriadenie nového parkovacieho systému v Prešove vyčlenila radnica pre tento rok v rozpočte 2,5 milióna eur.Ako dnes informovala primátorka mesta Andrea Turčanová, radnici sa vrátilo okolo 4000 dotazníkov, v ktorých obyvatelia odpovedali na štyri základné otázky týkajúce sa navrhovaného spôsobu parkovania. Asi 90 percent respondentov uviedlo, že rezidentskú kartu potrebujú, desať percent ju nechce. Zhruba 70 percent požaduje jednu kartu, okolo 20 percent žiada dve abonentné parkovacie karty. Najmenší záujem o nový systém parkovania prejavili obyvatelia Sídliska III a Solivaru, kde žije väčšia skupina starších obyvateľov a je tam aj viac priestoru medzi panelákmi. Najväčší záujem o rezidentské parkovanie majú obyvatelia husto zaľudnených lokalít, ako je Staré mesto a sídlisko Sekčov. Proti rezidentskému parkovaniu boli predovšetkým podnikatelia, ktorí majú viacej nehnuteľností a žiadali ku každému bytu kartu a tiež ľudia, ktorí síce v Prešove bývajú, ale neprihlásili sa tu na trvalý pobyt.uviedla primátorka. Jedno euro za kartu vníma ako symbolický poplatok. Mesto na tom určite nebude zarábať, lebo iba prevádzka takýchto zón s dopravným značením a pravidelnou kontrolou bude stáť zhuba 38 eur na rok na jedno parkovacie miesto. Cieľom nového systému je urobiť poriadok v parkovaním, zabezpečiť aj vo večerných hodinách priechodnosť ulíc, aby po nich mohli prejsť záchranárske vozidlá.Filozofia radnice je taká, že jedna rodina by mala nárok na jednu, prípadne ak to umožňuje lokalita, aj na dve rezidentské karty. Prešovčan za kartu zaplatí jedno euro na rok, čím bude mať zaručené miesto na parkovanie v konkrétnej zóne. Ostatní vodiči budú môcť odstaviť auto na platených parkoviskách.Návrh na prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta na statickú dopravu by mali poslanci prerokovať na júnovej schôdzi zastupiteľstva. Ak by návrh schválili, viceprimátor Štefan Kužma odhaduje, že zavedenie systému v celom meste by mohlo trvať poldruha roka.