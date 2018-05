Prešov: Zhromaždení chcú novú vládu a vyšetrenie vraždy Jána a Martiny

Zhromaždenie občanov „Za slušné Slovensko - predvečer svadby“ v centre Prešova 4. mája 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Zhromaždenie občanov „Za slušné Slovensko - predvečer svadby“ v centre Prešova 4. mája 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 4. mája (TASR) – Zhromaždení Za slušné Slovensko v Prešove v piatok v centre mesta volali po novej vláde a žiadali vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z úst rečníkov viackrát odznela pripomienka, že mladý pár mal v sobotu 5. mája v neďalekých Gregorovciach uzavrieť manželstvo. Organizátori pozvali verejnosť v sobotu na Koncert pre Martinu a Jána, ktorý sa koná v deň ich plánovanej svadby.Na prešovskom zhromaždení sa stretlo niekoľko stovák ľudí. Na transparentoch dominovali výzvy na odstúpenie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej (nom. SNS), tiež odkazy vedeniu RTVS, ktorých nazvali normalizátormi. Nad hlavami zhromaždených viala aj zástava Európskej únie.Speváčka Katka Koščová vo svojom vystúpení zdôraznila, aby sa verejnosť správala k politikom ako ku svojim zamestnancom, lebo ich platíme z našich peňazí. Organizátor košických zhromaždení Za slušné Slovensko Igor Kupec hovoril o tom, že nie je namieste pochovať svoje ideály len preto, "že nás obklopuje cynizmus a nenažranosť mocných". Vyzval ľudí, aby presvedčili svojich najčestnejších kamarátov, aby kandidovali v komunálnych voľbách a pomohli im zozbierať potrebné podpisy a zorganizovať volebnú kampaň. Požiadal ich, aby sa rozprávali so svojimi starými rodičmi o politike, aby sa nedali zmanipulovať.Za novinárov sa ozval Eugen Korda, ktorý vymenoval prešľapy súčasných vládnych predstaviteľov. Poukázal na to, že farmárov, ktorí chceli prísť do Košíc, rozptýlili policajti, keď im pomenili trasy. Vyzval verejnosť, aby si nedali zobrať slobodu a žiadali takú vládu, v ktorej budú ľudia, ktorí nechcú len vládnuť, ale budú schopní slúžiť svojmu národu.Prešovčania si vypočuli aj samostatne hospodáriaceho roľníka z farmy Gyňov pri Košiciach Františka Oravca. Ten poukázal na mafiánske praktiky, ktoré sa udomácnili v agrorezorte. Malí a strední farmári a vlastníci pozemkov prichádzajú o svoju pôdu a nevedia sa domôcť práva. Povedal, že pred zbohatlíkmi ich nechráni zákon a pred ich očami štát dovolí rozpredávať ornú pôdu cudzincom z Dánska, Talianska, Číny či Nemecka cez nastrčené spoločnosti. „Keď rozpredáme ornú pôdu na Slovensku, tak sa z nás stane kolónia,“ prehlásil.