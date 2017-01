Prešov získal financie na strategický dokument v oblasti dopravy

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prešov 9. januára (TASR) – Prešov uspel so svojím projektom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, na ktorý získal takmer 795.000 eur v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra. Mesto vďaka dotácii získa financie na dokument, ktorý umožní čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre oblasť dopravy. Spoluúčasť samosprávy na schválenom projekte je 38.740 eur.Strategický materiál rozvoja dopravy v meste je komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v Prešove vrátane vzťahov v rámci regiónu Šariš. Primátorka Prešova Andrea Turčanová informovala, že prešovská radnica doteraz nemala spracovaný komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy, ktorý je základným predpokladom pre získanie eurofondov pri výzvach pre dopravnú infraštruktúru. Za obdobný dokument možno považovať Generel dopravy, ktorý si dalo mesto vypracovať v roku 1988, no jeho platnosť skončila v roku 2008.vysvetlila dôležitosť dokumentu - tzv. Masterplanu dopravy Turčanová.Ďalej uviedla, že stratégia rozvoja dopravy v meste dá reálny pohľad na potreby, podrobne popíše a zanalyzuje stav verejnej dopravy a pomenuje pozitíva i negatíva jednotlivých druhov dopravy. Hlavným prínosom projektu bude návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie dopravy v meste. Dokument bude obsahovať návrh rozvoja autobusovej a trolejbusovej dopravy, tiež možnosti smerovania železničnej, nemotorovej a cyklistickej dopravy.Primátorka doplnila, že za úspešným projektom treba vidieť intenzívnu komunikáciu vedenia mesta so zástupcami ministerstva dopravy a agentúrou JASPERS (poradný orgán EÚ). Projekt sa bude realizovať od marca tohto roku do mája 2018.