Prešov zriadil dva ďalšie denné stacionáre pre seniorov

Stacionár, ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 2. januára (TASR) – Mesto Prešov od začiatku nového roka rozširuje ponuku sociálnej služby formou denných stacionárov. Doteraz k jedinému stacionáru v mestskom zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici s dennou kapacitou 15 miest, pribudnú dva ďalšie, čím sa celková kapacita tejto služby rozšíri o ďalších 45 miest. Ako informovala vedúca odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove Mária Humeníková, denný stacionár s kapacitou 15 miest zriadili v existujúcom Dennom centre na Sabinovskej ulici, ďalší na Sídlisku Sekčov v mestských priestoroch Opál, ktorý môže denne poskytnúť svoje služby 30 seniorom." uviedla Humeníková. Nové denné stacionáre oficiálne otvoria v najbližších dňoch. V praxi to bude fungovať tak, že ráno klienta privedie do zariadenia niekto z príbuzných. Pokiaľ je mobilný, môže prísť aj sám. Skúsený personál zabezpečí celodenný program.Primátorka Prešova Andrea Turčanová uviedla, že rozšírením tejto služby sa poskytne pomoc ďalším občanom, ktorí sú na ňu odkázaní len na určitý čas počas dňa." uviedla Turčanová, ktorá pred zvolením do funkcie primátorky pôsobila v sociálnej oblasti.Prvý denný stacionár mesto zriadilo pred rokom na Veselej ulici. Po jeho ročnej prevádzke Humeníková skonštatovala, že je stále plný. Podľa jej slov táto služba má v meste veľkú budúcnosť.