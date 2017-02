PREŠOV: Župan a primátorka presadzujú juhozápadný obchvat mesta

Dopravná situácia v Prešove Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 13. februára (TASR) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (Smer-SD) nesúhlasí so spochybňovaním výstavby diaľničného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh, ktorý spojí diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami. Podľa návrhu analytikov z ministerstva financií západný obchvat Prešova by mal nahradiť východný obchvat a úsek cesty I/68, čo by údajne ušetrilo 400 miliónov eur. Chudík takéto riešenie odmieta. Dnes na tlačovej besede vyhlásil, že sa tým nespojí diaľnica. Podľa jeho slov tento návrh analytici nekonzultovali s odborníkmi na cestnú dopravu. Ich výstupy považuje len za „čarbanie prstom po mape“.V tomto štádiu meniť trasovanie obchvatov Prešova by ich výstavbu oddialilo o viac ako desať rokov, uviedolMesto Prešov nemá tieto komunikácie ani v územnom pláne. V cenách, ktoré by mali údajne usporiť verejné financie, nie sú zahrnuté výdavky na odkúpenie pozemkov. Doprave v meste by sa tým nepomohlo, pretože štvorprúdová cesta I/68 by išla cez mesto. Pričom vôbec do tohto návrhu nie je zarátaná rýchlostná cesta R4 na Svidník.zdôraznil Chudík.Predseda PSK, ktorý je aj poslancom NR SR, chce o téme obchvatov Prešova rozprávať v utorok 14. februára v Bratislave s ministrami dopravy a financií. O potrebe dokončenia spojnice diaľničného úseku D1 Prešov – západ, Prešov juh chcú rokovať spolu s primátorkou mesta Andreou Turčanovou aj s prezidentom Andrejom Kiskom po jeho návrate z Kene.Primátorka Prešova(KDH) uviedla, že Prešovčanom trpezlivosť už došla. Navrhovanými zmenami analytikov sa Prešov vráti 40 rokov do minulosti. Už teraz prechádza 3000 kamiónov cez najväčšie sídlisko Sekčov.pripomenula.povedala Turčanová.Pokiaľ v priebehu týždňa nepadne rozhodnutie, že sa začne stavať západný obchvat Prešova, Chudík aj Turčanová sa pripoja v piatok 17. februára k aktivite OZ Lepší Prešov, ktoré organizuje protestnú akciu – zablokovanie Levočskej ulice na pol hodiny. Obidvaja politici vyhlásili, že sa pripoja aj k občanom, ktorí budú prechádzať cez priechod a svojimi telami zastavia premávku na frekventovanom cestnom uzle.Karolína Ducká pre TASR uviedla, že diaľničný obchvat Prešova je pripravený na výstavbu. K tejto téme sa dnes vyjadril minister dopravy Árpád Érsek na tlačovej konferencii v Bratislave, kde uviedol, že sa nestotožňuje so stanoviskom analytického tímu ministerstva financií Hodnota za peniaze, ktorý uprednostňuje východný variant obchvatu. Dodal, že možná úspora sa dá ešte dosiahnuť, nie však za cenu oddialenia výstavby tohto úseku D1.uviedol Érsek.Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o cene tejto stavby, rezort dopravy požiadal Ústav súdneho inžinierstva v Žiline o detailnejšiu analýzu ponúknutej ceny. Tá ukázala možnosť šesťpercentnej úspory. Minister dopravy vyzval preto dodávateľov a znalcov, aby rokovali o možnostiach úspor.Juhozápadný obchvat Prešova je jedným z posledných úsekov, ktorý je potrebný dobudovať na úseku diaľnice D1. Tvoria ho viaceré križovatky, estakáda zložená z 18 mostov, tunel. Tento diaľničný úsek, vrátane dĺžky vetiev na križovatkách predstavuje 11,3 km.