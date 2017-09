Prešov zverejňuje interaktívnu mapu investícií

Primátorka Prešova Andrea Turčanová. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 11. septembra (TASR) – Mesto Prešov zverejňuje na svojej webstránke ako novinku interaktívnu mapu investícií. Hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová informovala, že slúži na dosiahnutie väčšej informovanosti o investičných akciách a v akom štádiu rozpracovanosti sú jednotlivé projekty aj s lokalizáciou na mape.povedala k novinke primátorka Prešova Andrea Turčanová. Údaje sa priebežne dopĺňajú a aktualizujú na dennej báze.Návštevník webstránky si môže pozrieť a sledovať investície v mape a tiež v prehľadnej tabuľke. Informácie sú na webe rozdelené do troch kategórií, a to pripravované, realizujú sa a dokončené.V časti „pripravuje sa“ sú zverejnené akcie, ktoré boli odsúhlasené a schválené v mestskom zastupiteľstve. Na tieto stavby je schválený finančný rozpočet, nasleduje realizovanie verejného obstarávania projektových a stavebných dokumentácií, a ďalšie administratívne činnosti potrebné na začatie stavby. Tieto prípravné práce sú z časového hľadiska najnáročnejšie a trvajú najdlhší čas.V kategórii „realizuje sa“ je znázornené stavenisko, práce v teréne sa vykonávajú a kontrolujú pod stavebným dohľadom.Časť „realizované“ zahŕňa dokončené investičné akcie, s uvedením krátkeho popisu dosiahnutého stavu.Hovorkyňa konkretizovala, že na zverejnenie investícií na webe sa využíva existujúca technológia a funkčnosť portálu Informačného systému samosprávy mesta Prešov a mestskej verejnej mapy. Tieto nové informácie sú verejnosti dostupné aj v dvoch nových datasetoch, ktoré patria do mestského OPEN DATA a OPEN geo DATA katalógu, v otvorenej medzinárodnej licencii CC BY 4.0, v strojovo spracovateľnom formáte. Otvorenosť údajov znamená, že ktokoľvek môže slobodne k údajom pristupovať, používať ich, upravovať a zdieľať na ľubovoľný účel.