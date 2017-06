Prešovčania najazdili do práce tisíce kilometrov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Prešov 5. júna (TASR) – Do národnej súťaže Do práce na bicykli sa počas mája v Prešove zapojilo 44 tímov. Ovzdušie tak ušetrili od vzniku 3522,75 kilogramov oxidu uhličitého (CO2). Informoval o tom tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták.Kampaň Do práce na bicykli oslovila oproti minulému roku v Prešove viac ľudí. Prihlásilo sa 44 tímov, čo je nárast o deväť skupín, ktoré tvorilo 143 cyklistov, čo predstavuje o 29 viac osôb ako vlani. Jeden účastník v tomto roku najazdil v priemere 101,88 kilometrov. Zapojení Prešovčania pritom celkovo do práce na bicykli urobili 2818 jázd a odjazdili 13.281,81 kilometra.V počte jázd zvíťazil tím Energizer, ktorého členovia uskutočnili 166 jázd, pričom urobili 576,6 kilometra. Cyklisti z tímu Rojobike mali 154 jázd, ale svojich rivalov prekonali v počte kilometrov, keď najazdili až 1691,9 kilometra. V počte kilometrov sa na druhom mieste umiestnil tím Olejár (783,92 km) a na treťom boli Rýchle šípy (743,13 km).Cieľom kampane Do práce na bicykli je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a motivovať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v mestách. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do nej zaregistrovali a potvrdili, že v rámci kampane na cestu do práce využívajú bicykel a výsledky si zapisovali do registračného systému. Snahou organizátorov je každoročne oslovovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.