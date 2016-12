Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat, protestovali občania

Na snímke primátorka Prešova Andrea Turčanová medzi protestujúcimi aktivistami počas protestného zhromaždenia občianskych aktivistov z Prešova a Zlatej Bane - výzva vláde SR, aby začala s výstavbou severozápadného obchvatu mesta, 21. decembra 2016 v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Protestné zhromaždenie občianskych aktivistov z Prešova a Zlatej Bane - výzva vláde SR, aby začala s výstavbou severozápadného obchvatu mesta, 21. decembra 2016 v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke primátorka Prešova Andrea Turčanová medzi protestujúcimi aktivistami počas protestného zhromaždenia občianskych aktivistov z Prešova a Zlatej Bane - výzva vláde SR, aby začala s výstavbou severozápadného obchvatu mesta dňa, 21. decembra 2016 v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke dopravná situácia na Levočskej ceste pred blokovaním dopravy v rámci protestného zhromaždenia občianskych aktivistov z Prešova a Zlatej Bane - výzva vláde SR, aby začala s výstavbou severozápadného obchvatu mesta, 21. decembra 2016 v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke protestné blokovanie premávky chôdzou po prechode pre chodcov na Levočskej ulici počas protestného zhromaždenia občianskych aktivistov z Prešova a Zlatej Bane - výzva vláde SR, aby začala s výstavbou severozápadného obchvatu mesta, 21. decembra 2016 v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 21. decembra (TASR) – Pod heslom Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne! zorganizovali dnes členovia iniciatívy Lepší Prešov zhromaždenie, na ktorom vyzvali vládu SR, aby bezodkladne určila termín výstavby západného a severného obchvatu mesta Prešov. Žiadajú od vlády garanciu termínov dostavby obchvatov - západný obchvat do 31. 12. 2019 a severný obchvat do konca roku 2021. Zúčastnení občania na 15 minút prechádzaním po priechode zablokovali frekventovanú štvorprúdovú cestu v čase dopravnej špičky, čo spôsobilo dlhé kolóny vozidiel.Členka organizačného tímu Ľuba Kráľová uviedla, že dnešné zhromaždenie občanov by malo vyburcovať kompetentných, aby začali riešiť neúnosnú dopravnú situáciu v treťom najväčšom meste na Slovensku a vzniknutá situácia by sa mala konečne stať politickou prioritou tejto vlády. Zdôraznila, že Prešov je medzinárodnou križovatkou ciest na všetky svetové strany. Napriek tomu tu vodiči jazdia po starých cestách bez vonkajšieho aj vnútorného obchvatu. Podľa jej slov nastal najvyšší čas, aby vláda začala situáciu riešiť.Pred asi stovkou zúčastnených prečítala výzvu vláde SR, v ktorej sa uvádza:citovala z výzvy vláde Kráľová. V dokumente sa uvádzajú termíny dostavby západného a severného ochvatu, a to do konca roku 2019 a v druhom prípade do konca decembra 2021.Vo výzve sa ďalej uvádza, že ak vláda na zhromaždenia občanov mesta Prešov a jeho okolia nebude reagovať v lehote do 30 dní, organizátori budú nútení blokáciu niektorého úseku hlavnej cesty v Prešove zopakovať so stupňovaním dĺžky intervalu.Zhromaždenie občanov prišla osobne podporiť aj primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá pred vyše rokom vyhlásila mimoriadnu situáciu v oblasti dopravy v meste. Tá stále trvá z dôvodu, že sa záchranné zložky, ako sanitky, hasiči a polícia, nedokážu dostať na miesto určenia včas.uviedla Turčanová.Od vyhlásenia mimoriadneho stavu sa začala robiť preložka cesty s miniobchvatom pri ZVL, ktorá sa napojí na diaľničný úsek smerom na Košice. Primátorka považuje za nevyhnutné dobudovanie úseku D1, čo tvorí severozápadný obchvat mesta, a rovnako mesto potrebuje začať stavať R1 smerom na Svidník. Podľa Turčanovej obidve cesty majú vydané stavebné povolenia, D1 má dokončenú aj súťaž na dodávateľa prác, preto primátorka nevidí žiadny dôvod, prečo by vláda mala odkladať riešenie dopravnej situácie v Prešove.