Prešovčania zatiaľ počítajú iba straty, odštartovali bez Kovalca

Na archívnej snímke vpravo hráč Prešova Oleksii Miliutin, vľavo hráč Žiliny Nikolas Špalek v zápase 13. kola Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 22. októbra 2017 v Poprade. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prešov 8. januára (TASR) - V druhý januárový pondelok odštartovali s prípravou na jarnú časť sezóny aj futbalisti 1. FC Tatran Prešov. Prvé tréningy po zimnej prestávke budú pod taktovkou nového asistenta Antona Mišovca. V kádri prišlo k viacerým zmenám, ktoré by mali podľa ideálneho prešovského scenára vyústiť k záchrane v najvyššej súťaži.Prešovčania, na rozdiel od ostatných fortunaligistov, odštartovali prípravu bez prítomnosti médií, o čo sami požiadali. Prítomní neboli ani hlavný tréner Sergij Kovalec a jeho asistent Vjačeslav Nivinskij, ktorí sa k tímu pripoja v priebehu týždňa. V porovnaní s jesenným kádrom nastalo viacero zmien, najmä smerom von. Do Trenčína sa vrátili Issa Adekunle a Maduka Udeh, no ich prípadný návrat do Prešova je v štádiu riešenia. V Tatrane už nepočítajú s Jakubom Wiezikom, Jurajom Hovančíkom, Oleksiom Miliutinom, Andrásom Lénártom, Mojmírom Trebuňákom a ani s Hectorom Tubonemim. Na prvom tréningu v roku 2018 však nechýbal najlepší strelec Roland Černák, ktorému pokračuje hosťovanie z Dunajskej Stredy. Nové tváre by mali do tímu pribudnúť počas prvého týždňa prípravy, kedy bude zároveň známy aj konečný rozpis prípravných zápasov.