Prešovčanov bolí nesplnený cieľ, Liga majstrov im unikla

Na snímke lavička Prešova, v popredí v zelenom tréner Slavko Goluža v zápase o 3. miesto na kvalifikačnom hádzanárskom turnaji Ligy majstrov Tatran Prešov - Riihimäen Cocks 3. septembra 2017 v Prešove. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prešov 3. septembra (TASR) - O sklamaní, ktoré bude pretrvávať ešte dlho, hovorili hádzanári Tatrana Prešov po kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov. Výhra v zápase o 3. miesto znamenajúca nasadenie do 3. predkola Pohára EHF bola slabou náplasťou na prešovské rany. Kapitán tímu Radovan Pekár si uvedomuje, že plakať nad rozliatym mliekom nemá zmysel a apeluje na zlepšenie výkonov v ďalších zápasoch.Stretnutia o 3. miesto, to je vždy súboj dvoch sklamaných, ktorí nezriedka majú problém s motiváciou. Veľké sklamanie bolo aj v mysliach fanúšikov i hráčov Tatrana Prešov, no strata motivácie na nich nebola badateľná. Duel proti Riihimäki Cocks zvládli, mali ho pod kontrolou od prvých minút a napokon vyhrali 30:27.uviedol kapitán Radovan Pekár pre TASR.Po tom, čo prvé semifinále vyhral portugalský Sporting Lisabon, sa už domáci možno videli vo finále proti tomuto súperovi, za ktorého nastúpil aj ex-Prešovčan Michal Kopčo. Pocity z prehraného semifinále prevládali v mysliach hráčov aj po víťazstve nad fínskym tímom.poznamenal autor šiestich gólov Tatrana Dominik Krok.Ani neúčasť v Lige majstrov nič nemení na skutočnosti, že Tatran bude účinkovať v štyroch súťažiach. Okrem SEHA Ligy, domácej extraligy a Slovenského pohára sa predstaví aj v Pohári EHF. V ňom odštartuje svoju púť v 3. predkole proti súperovi, ktorého meno spozná neskôr.dodal Radovan Pekár.