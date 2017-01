Prešovská nemocnica získala výhrevné lôžka pre predčasne narodené deti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Prešov 31. januára (TASR) – Prešovská Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana získala dve výhrevné lôžka, ktoré poslúžia predčasne narodeným novorodencom. Dnes ich prevzala aj s potrebným príslušenstvom primárka oddelenia neonatológie Iveta Reváková od Júliusa Pittnera, zástupcu spoločnosti Dartin, ktorá lôžka inštalovala. Umiestnili ich do perinatologického centra v priestoroch tzv. starej pôrodnice. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.uviedol Pittner.Ako dodal, resuscitačný prístroj so zmiešavačom na kyslík a vzduch zabezpečí v prípade nutnosti nevyhnutnú podporu dýchania, ktoré moderná medicína ponúka. Dva automatické dávkovače liekov sú schopné zabezpečiť ich kontinuálne a presné dávkovanie.Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov je jedným zo šiestich podobných centier v rámci Slovenska. Poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života, pri predčasne narodených deťoch do prvého mesiaca a dlhšie. V prešovskej nemocnici sa priemerne ročne narodí okolo 2500 detí.Prešovskej nemocnici venovala lôžka s príslušenstvom v rámci projektu 'Rozprávky, ktoré potešia všetky deti' obchodná spoločnosť Lidl.uviedla pri preberaní daru primárka Reváková.Námestník LPS pre nechirurgické odbory Marek Paľo doplnil, že s týmto obchodným reťazcom spolupracovali už v minulosti. Sponzoroval ich detské oddelenie sladkosťami v rámci Medzinárodného dňa detí, nemocnici daroval tri inkubátory a dnes prichádza s ďalšou pomocou.povedal Paľo.Projekt spoločnosti Lidl 'Rozprávky, ktoré potešia všetky deti' mohla vlani podporiť široká verejnosť, a to kúpou troch audiorozprávok O siedmich kozliatkach, O dvanástich mesiačikoch a Snehová kráľovná za symbolickú cenu.