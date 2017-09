Prešovská radnica vyvracia fámu o zvyšovaní poplatkov v škôlkach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Prešov 27. septembra (TASR) – Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove z poslanecké klubu Smer-SD, nezávislí poslanci a SNS a klubu Lepší Prešov odmietajú zvyšovanie poplatkov za deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Povedal to na dnešnej tlačovej besede podpredseda poslaneckého klubu Lepší Prešov Martin Ďurišin. Podľa jeho slov mesto pripravilo návrh všeobecne-záväzného nariadenia (VZN), v ktorom sa u detí pod tri roky zvyšuje mesačná platba za dieťa zo súčasných 40 na 60 eur a u detí nad tri roky sa poplatok z dnešných 15 eur má zvýšiť na 20 eur. U menších detí by tak došlo k 50-percentnému zvýšeniu pôvodnej sumy. Malo sa o tom hovoriť na školskej komisii. Ďurišin túto informáciu umiestnil na sociálnych sieťach a okamžite vo verejnosti vzbudila negatívne reakcie.Predseda poslaneckého klubu Smer-SD, nezávislí poslanci a SNS Juraj Hudáč informoval, že ho verejná mienka nikdy nenechala chladným a preto minulý týždeň rozbehol petíciu proti zvyšovaniu poplatkov v prešovských škôlkach. Zvolil elektronickú formu na webstránke peticie.com, lebo tá umožňuje priamo pridávať aj komentáre „a občianske slovo by malo dominovať,“ povedal. Doteraz sa pod petíciu podpísalo okolo 370 Prešovčanov.Poslancom sa nepáči aj platné VZN, podľa ktorého mesto poskytuje ročnú dotáciu na vlastné aj neštátne školy a školské zariadenia do výšky 100 percent, pričom tých súkromných je veľa a ich vznik radnica nereguluje.uviedol Hudáč.K zvyšovaniu poplatkov v materských školách hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že išlo výlučne o pracovnú verziu určenú na rokovanie v školskej komisii a nie o VZN. Nerokovalo sa o ňom ani na dnešnej mestskej rade, kde bol predložený iba návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta.povedala hovorkyňa. Podľa jej slov rodičia sa nemusia obávať žiadneho zvyšovania poplatkov v mestských škôlkach.Podľa poslankyne Štefánii Andraščíkovej (Smer-SD, nezávislí poslanci a SNS) chýba medzi poslancami a vedením mesta komunikácia. Zlé rozhodnutia v oblasti školstva sú aj výsledok toho, že odbor školstva na mestskom úrade je odborne poddimenzovaný, dvaja ľudia odišli – jeden do dôchodku, druhý na iné pracovisko, jedna sila je dlhodobo PN. Hovorkyňa mesta na to reagovala vyjadrením, že obsadenie uvoľnených miest radnica riešila vypísaním výberového konania.