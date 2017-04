Prešovská univerzita má kultúrny a športový deň

Mesto Prešov Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 26. apríla (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove pripravila nadnes Deň univerzity - UNIPODAY, ktorý vyplnia kultúrne a športové podujatia. Jeho súčasťou bude aj najväčší študentský festival v Prešove UNIPOFEST.V športovej časti si zmerajú svoje sily volejbalové a futbalové družstvá, ktoré tvoria študenti a pedagógovia jednotlivých fakúlt. Do záverečného exhibičného zápasu vo volejbale sa proti sebe postaví univerzitné mužstvo proti výberu reprezentantov mesta. Zápas bude mať charitatívny rozmer, časť zo zisku venujú na nákup pomôcok pre študentov so špecifickými potrebami.uviedol Milan Portik, prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu PU.Na poludnie sa uskutoční alegorický sprievod študentov a pedagógov, pôjde od budovy rektorátu univerzity k bráne mestského úradu, pri ktorej ich privíta primátorka mesta Andrea Turčanová. Bude sa niesť v znamení hesla Mladá univerzita v starobylom meste, čím si študenti pripomenú 770. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove, 500. výročie reformácie, 350. výročie otvorenia Prešovského evanjelického kolégia - prvej vysokoškolskej inštitúcie v meste a 20. výročie založenia Prešovskej univerzity. V prezentačných stánkoch v centre mesta sa predstaví osem fakúlt univerzity.Na hlavnom pódiu na pešej zóne bude trojhodinový kultúrny program, v rámci ktorého sa predstavia univerzitné umelecké súbory ako Študentské divadlo FF PU, folklórny súbor Torysa, komorný vokálny súbor Piano Vocal, Akordeónové kvarteto, miešaný zbor Nostro Canto, Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca i Ukrajinsko-slovenský vokálny súbor Liberi band.Vo vysokoškolskom areáli sa začne o 14.00 h študentský festival UNIPOFEST, na ktorom vystúpia hudobné skupiny Hex, Gladiátor, Majk Spirit, Heľenine oči, priestor však dostanú aj mladé študentské kapely In Time či No Brake.Šiesty ročník festivalu sa bude niesť v znamení viacerých noviniek. "Tento rok sme rozšírili paletu ponúkaných aktivít a služieb. Účastníci si budú môcť zacvičiť s Active life, zúčastniť sa na Street Workout súťaži v zhyboch a klikoch na bradlách, zmerať si svoju stabilitu na Balance boarde či odmerať BMI index v stánku Fakulty športu, ale aj pochutnať si na unikátnej káve," povedal jeden z organizátorov Adrián Kuba. Vlani sa na UNIPOFESTE zúčastnilo okolo 6000 návštevníkov a podobnú účasť očakávajú aj dnes.uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková.