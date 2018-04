Prešovská univerzita ocenila 47 pedagógov

Prešovská univerzita, archívne foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Prešovská univerzita, archívne foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 11. apríla (TASR) – Rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal na slávnostnom zhromaždení členov akademickej obce zlatú, striebornú a bronzovú medailu 47 pedagógom, zamestnancom a priateľom univerzity. Ocenenia navrhovali fakulty aj rektor, a to predovšetkým za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania, mimoriadne zásluhy o rozvoj PU, ale taktiež za vedeckovýskumnú činnosť, dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť, či vedenie vedeckovýskumných projektov. Podujatie sa konalo v utorok 10. apríla na pôde univerzity.PU udelila celkom osem zlatých, 17 strieborných a 22 bronzových medailí. Kónya počas slávnostného aktu uviedol, že práca každého pedagóga by mala byť ocenená, lebo odvádzajú veľmi náročnú, dôležitú, ale zároveň veľmi málo ohodnotenú prácu.Medzi ocenenými bol aj bývalý rektor PU a súčasný dekan Fakulty humanitných a prírodných vied René Matlovič, ktorý získal zlatú medailu za mimoriadne zásluhy o rozvoj PU. „Dané ocenenie vnímam aj ako ocenenie tímov, s ktorými som mal možnosť pracovať jednak vo vedení univerzity, alebo teraz vo vedení fakulty. Zároveň ho beriem ako záväzok do budúcnosti, aby sme aj naďalej dosahovali takéto vynikajúce výsledky, či už vo vedecko-výskumnej alebo vzdelávacej činnosti,“ povedal Matlovič.Daniela Slančová z Filozofickej fakulty, ktorá na univerzite pôsobí 41 rokov, dostala zlatú medailu za vedeckovýskumnú činnosť a významný prínos pre rozvoj PU. „Snažila som sa dať tejto ustanovizni skutočne všetko, čo vo mne bolo a beriem to aj ako ocenenie mojej dlhoročnej práce, už teraz, dá sa povedať, na sklonku mojej akademickej kariéry. Veľmi si to vážim,“ uviedla.Prešovská univerzita slávila minulý rok 20. výročie svojho vzniku. No história vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov sa traduje už od roku 1667. Túto dejinnú udalosť si pripomenuli na slávnostnom zhromaždení uvedením novej knižnej publikácie pod názvom 350 rokov vysokého školstva v Prešove.„Som rád, jednak za vydavateľstvo PU, v ktorom bola táto kniha vydaná, a zároveň za seba ako recenzenta, že vznikla veľmi zaujímavá a potrebná publikácia, ktorá približuje históriu vzdelávania v našom meste. Pevne verím, že poskytne ucelený obraz odkiaľ a kam smeruje kultivácia ľudského ducha,“ zhodnotil prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Milan Portik.Na PU študuje takmer 8700 študentov. Má osem fakúlt, najväčší počet študentov má Fakulta manažmentu (1940), nasleduje Filozofická fakulta (1850) a za ňou je Pedagogická fakulta (1537). PU si vybralo aj 600 študentov zo zahraničia, prevažne z Ukrajiny.