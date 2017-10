Prešovská univerzita prehlbuje vzťahy s gymnáziami z regiónu

Prešovskí študenti. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 2. októbra (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove chce zintenzívniť spoluprácu s gymnáziami na východe Slovenska. Pomôcť by tomu malo spoločné memorandum, ktoré univerzita v týchto dňoch podpísala s viac ako 20 riaditeľmi gymnázií. Prienik činností chcú obe strany hľadať vo vzdelávacej oblasti. Súčasťou spolupráce bude spoločné organizovanie podujatí, prednášok, kurzov, letných škôl, exkurzií a praxí pre gymnazistov a vysokoškolákov. Ich cieľom má byť participácia študentov na inovatívnych aktivitách smerujúcich k rozvoju oboch zmluvných strán. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.povedal rektor PU Peter Kónya. Upozornil na to, že vážnym problémom je masívny odliv študentov do zahraničia. Jedným z možných riešení by malo byť zvyšovanie povedomia u mladých ľudí o kvalitnom vzdelávaní na domovských univerzitách.doplnil rektor.PU a gymnáziá sa pri podpise memoranda dohodli, že sa budú vzájomne informovať o aktuálnych otázkach vzdelávacieho systému a koordinovať formy a spôsoby prezentácie možností štúdia.uviedol prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Milan Portik.Zástupcovia gymnázií deklarovali, že túto iniciatívu považujú za prínos pre obe strany. A to jednak pre učiteľov, čo sa týka skvalitnenia ich práce, ako aj pre študentov, ktorým sa otvárajú nové možnosti získania informácií o štúdiu na PU.