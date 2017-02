Prešovskí aktivisti budú opäť blokovať dopravu,chcú výstavbu obchvatov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prešov 6. februára (TASR) – Občianske združenie Lepší Prešov bude pokračovať v organizovaní nátlakových akcií, cieľom ktorých je upozorniť vládu a Ministerstvo dopravy a výstavby SR na neúnosnú situáciu v meste v súvislosti s cestnou dopravou. Aktivisti už jednu blokáciu ciest zorganizovali vlani 21. decembra počas najväčšej špičky okolo 15.00 h, kedy prechádzaním chodcov cez priechod zastavili na zhuba štvrť hodiny štvorprúdovú cestu na Levočskej ulici. Komunikácia je hlavným ťahom v smere na Poprad a Vranov nad Topľou.Svoje nátlakové aktivity plánujú zopakovať so stupňovaním dĺžky intervalu. Blokáciu Levočskej ulice opäť chystajú na 17. februára na 15.30 h, tentoraz na pol hodiny. Keď to nepomôže, ďalší termín blokácie určili na 31. marca na troch úsekoch ciest v trvaní jednej hodiny.Predseda OZ Lepší Prešov Jozef Baran na dnešnej tlačovej besede povedal, že kancelária vlády ich informovala, že ich list presunuli na rezort dopravy, odkiaľ doteraz neprišla žiadna odpoveď. Vo výzve z 21. decembra 2016 aktivisti žiadali vládu, aby bezodkladne určila termín výstavby západného a severného obchvatu mesta Prešov. Požadovali garanciu termínov dostavby obchvatov - v prípade západného obchvatu do 31. decembra 2019 a severného obchvatu do konca roku 2021.Baran uviedol, že pre nich je aj žiadna odpoveď odpoveďou. Vyhodnotili to tak, že štátne orgány nemajú záujem riešiť kritickú situáciu na území mesta Prešov. Zdôraznil, že vláda nekoná, eurofondy končia v roku 2020.povedal Baran. Vo februári to bude opäť Levočská ulica, v marci k nej pribudne Ulica arm. gen. L. Svobodu na Sídlisku Sekčov a hlavný ťah cesty v mestskej časti Nižná Šebastová.OZ Lepší Prešov bolo založené v roku 2014 a svojimi aktivitami poukazuje na problematické oblasti života v Prešove. Tie sa v súčasnosti týkajú hlavne nedostatočnej dopravnej infraštruktúry.Hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká pre TASR uviedla, že situáciu v Prešove z pohľadu dopravy vnímajú naozaj ako kritickú a ministerstvo jej preto venuje nadštandardný záujem. Potvrdzuje to aj osobná účasť ministra Árpáda Érseka na rokovaniach so zástupcami mesta na tému výstavby juhozápadného obchvatu Prešova.píše sa v reakcii pre TASR z rezortu dopravy.Ducká doplnila, že v Prešove sa realizuje prieťah Prešova (I/68 Prešov, odbočka Škultétyho – ZVL, II. fáza), posunulo sa aj štádium prípravy severného obchvatu Prešova.