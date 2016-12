Prešovskí aktivisti chcú výstavbu obchvatov mesta

Kostol sv. Mikuláša na Hlavnej ulici v centre mesta Prešov dostáva novú strechu 10. septembra 2015. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 22. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR dnes reagovalo na stredajšie (21. 12.) zhromaždenie občanov v Prešove, na ktorom aktivisti zablokovali cestu a vláde adresovali výzvu na výstavbu obchvatov. V stanovisku sa uvádza, že rezort dopravy sa zaujíma o problematiku dopravy v Prešove, čo potvrdzuje aj osobná účasť ministra Árpáda Érseka (Most-Híd) na rokovaniach so zástupcami mesta na túto tému.“ píše sa v stanovisku rezortu dopravy.Oddelenie pre komunikáciu s médiami a verejnosťou ďalej pre TASR uviedlo, že severný obchvat Prešova sa posunul v štádiu prípravy.uvádza sa v emailovej správe.Prešovskí aktivisti vyzvali vládu SR, aby bezodkladne určila termín výstavby západného a severného obchvatu mesta Prešov. Žiadajú od vlády garanciu termínov dostavby obchvatov - západný obchvat do 31. 12. 2019 a severný obchvat do konca roku 2021. Na 15 minút zablokovali frekventovanú Levočskú ulicu v najväčšej špičke okolo 15.00 h.Vo výzve sa ďalej uvádza, že ak vláda na výzvu občanov mesta Prešov a jeho okolia nebude reagovať v lehote do 30 dní, organizátori budú nútení blokáciu niektorého úseku hlavnej cesty v Prešove zopakovať so stupňovaním dĺžky intervalu.