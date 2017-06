Prešovskí futbalisti zahájili prípravu, Jantek:Prioritou budú výsledky

Na snímke tréner Prešova Miroslav Jantek. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Prešov 12. júna (TASR) - Futbalisti 1. FC Tatran Prešov začali s prípravou na novú sezónu. Druhú polovicu uplynulej odohrali s istotou zotrvania vo Fortuna lige, no v klube si uvedomujú, že tentoraz už bude v hre aj riziko zostupu. Tomu by sa v najstaršom slovenskom klube radi vyhli, aj preto sa dá očakávať posilnenie kádra.Na trénerskom poste zotrval Miroslav Jantek, ktorý mal na prvom tréningu 16 hráčov. Trojica Erik Streňo, Jakub Bartek, Jozef Talian si o jeden deň predĺžila dovolenky, Jakub Rolinc a Lukáš Kubus si hľadajú nové pôsobisko.uviedol tréner Jantek.Okrem niekoľkých hráčov chýbal aj generálny manažér a člen predstavenstva klubu Marek Trávniček. Dôvodom jeho niekoľkotýždňovej absencie je pobyt v zámorí, no to by podľa trénera Janteka nemal byť problém pri uzatváraní nových zmlúv.poznamenal Jantek. Prešovčania už majú dohodnutých aj viacero prípravných zápasov, predstavia sa aj na turnaji v Česku, kde nastúpia proti Dukle Praha či Vysočine Jihlava.Futbalisti Prešova odohrali jarnú časť sezóny 2016/17 na štadióne Národného tréningového centra v Poprade a na tom sa nič nezmení ani v nasledujúcej sezóne, keďže ich domovský stánok v Prešove čaká rozsiahla rekonštrukcia. Na modernom štadióne v Poprade však prešovské zápasy príliš nelákali.poznamenal Jantek.Zápasy pred prázdnymi tribúnami neboli ničím príjemným ani pre hráčov.uviedol kapitán tímu Patrik Jacko.