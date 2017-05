Prešovskí gymnazisti získali svetové ocenenia za vedecké projekty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Prešov 27. mája (TASR) – So striebornými medailami sa vrátili z USA z najväčšej vedeckej súťaže pre stredoškolákov Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) z Los Angeles študenti Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove Miriam Feretová ml. a Samuel Smoter. Získali ich za projekt Potenciálne využitie prírodných éterických olejov v prevencii pred kliešťami (rodu Dermacentor a Haemaphysalis). K úspechu ich priviedla vedúca projektu, učiteľka biológie a geografie z ich školy Miriam Feretová st., mama ocenenej študentky.Na víťaznom projekte sa podieľali ako konzultanti vedci z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach Branislav Peťko a Viktória Majláthová, ktorí študentov zasvätili do tajomstiev výskumu kliešťov. Odbornú pomoc a priestory pre experimenty im poskytli aj na Výskumno-vzdelávacom a informačnom centre bioenergie v Kapušanoch pri Prešove.Na Intel ISEF sa zúčastnilo 1778 študentov zo 75 krajín sveta, ktorí súťažili v 17 skupinách. Prešovskí gymnazisti sa ako víťazi národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, nominovali do kategórie Animal Science ako jediní Európania. Počtom najsilnejšiu konkurenciu mali zo Severnej a Južnej Ameriky a z Ázie.uviedla ich učiteľka Feretová.Okrem medailí v Grand Awards prešovskí študenti získali aj prvé miesto od Čínskej asociácie pre vedu a technológiu (CAST) v Special Awards, ktoré okrem finančnej odmeny zahŕňa aj postup na vedeckú súťaž do Číny. Stredná Európa takéto ocenenie ešte nikdy nedostala. Podľa ich mien Miriam a Samuel pomenovali tiež asteroidy, čo je tiež jedna z foriem odmeny.Úspech prešovských študentov z tej istej školy nie je náhodný. Feretová informovala, že už vlani získali obidvaja dve bronzové umiestnenia za samostatné práce na celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP (International Sustainable World Energy, Engineering & Environment Project) Olympiad v Houstone, v štáte Texas v USA. Na štvrtej priečke sa vtedy umiestnila na Intel ISEF ich spolužiačka Janka Čorňáková.Vedúcou všetkých ocenených študentských projektov bola Miriam Feretová st. Predsedníctvo SAV ju ocenilo Pamätnou plaketou SAV za vynikajúce výsledky v popularizácii vedy prípravou nadaných študentov na stredoškolské vedecké prírodovedne orientované súťaže.