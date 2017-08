Prešovskí krajskí poslanci schválili investície na podporu športu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Prešov 22. augusta (TASR) – Tri združené investície s celkovou finančnou podporou vo výške 290.000 eur schválili dnes prešovskí krajskí poslanci. Samosprávny kraj tým finančne vstupuje do projektov, ktoré sú zamerané na zveľadenie či výstavbu športových zariadení.V Medzilaborciach Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí dotáciou 100.000 eur výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy s celkovým predpokladaným rozpočtom 320.000 eur. Bude mať rozmery 20 x 40 metrov, slúžiť by mala na ľadové športy v mesiacoch november až marec. V ostatnom období roka bude športovisko slúžiť ako plocha na futbal či hokejbal.Krajský poslanec za Medzilaborce a predkladateľ materiálu Adrian Kaliňák (Smer-SD) uviedol, že pôvodne zvažovali zapojiť sa do programu výstavby športových centier, ktorý manažuje Slovenský zväz ľadového hokeja, avšak po zvážení finančnej náročnosti od tohto zámeru upustili. Preto sa zamerali na združenú investíciu s PSK.povedal Kaliňák.Poslanci dnes schválili aj združenú investíciu s mestom Spišská Belá, ktorej účelom je výstavba hokejbalovej haly s predpokladaným rozpočtom 900.000 eur. Samosprávny kraj prispeje sumou 100.000 eur. Dôvodom je záujem o tento šport nielen v meste, ale v celom regióne a silný potenciál pre jeho rozvoj. Mesto Spišská Belá sa už desať rokov aktívne venuje hokejbalu a má šesť mládežníckych kategórií. V súčasnosti využívajú pôvodné hokejové ihrisko, ktoré nespĺňa parametre a nie je kryté.Tretiu združenú investíciu schválili krajskí poslanci s mestom Vranov nad Topľou. Kraj prispeje na umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ulici Boženy Němcovej sumou 90.000 eur. Celková rekonštrukcia štadióna bude stáť 400.000 eur. Primátor mesta a krajský poslanec Ján Ragan (Smer-SD) deklaroval, že umelý trávnik položí súkromný investor na vlastné náklady, čo zníži celkovú združenú investíciu na 180.000 eur.