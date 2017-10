Prešovskí krajskí poslanci schválili pragmatický rozpočet

Prešov, ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 16. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 190 miliónov eur. Prešovskí krajskí poslanci ho dnes schválili na poslednej schôdzi Zastupiteľstva PSK v tomto volebnom období.uviedla vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková.Budúcoročný rozpočet bude oproti súčasnému nižší o takmer 12 miliónov eur. Holíková vysvetlila, že zníženie pozostáva z toho, že do rozpočtu neboli zapracované kapitálové výdavky ako použitie zdrojov z minulých rokov, či už z rezervného fondu, alebo rozpísané investičné akcie, ktoré po verejnom obstarávaní sa nemusia zrealizovať v tomto roku a prejdú do roku nasledujúceho.Holíková skonštatovala, že štandardne najvyšší objem rozpočtu je určený pre oblasť vzdelávania, čo súvisí s počtom škôl. Ďalej je to oblasť dopravy, sociálneho zabezpečenia a kultúry. V rámci projektov kraj ponechal rezervu, lebo zatiaľ nevie odhadnúť, ako budú schvaľované investičné zámery z europrojektov.povedala.Do rozpočtu sa dostala aj nová príspevková organizácia – energetická agentúra Smart Regiónu PSK, ktorú schválilo zastupiteľstvo s účinnosťou od 1. januára budúceho roka. Kraj pre ňu vyčlenil zhruba 375.000 eur. V bežných výdavkoch samospráva posilnila mzdovú oblasť, rozpočet zohľadňuje valorizáciu miezd zamestnancov vo verejnom sektore. Boli tiež zohľadnené platové nároky pedagogických zamestnancov a s tým súvisiace odvody. Do rozpočtu sa dostali aj financie, aby kraj mohol vyplatiť koncoročné odmeny zamestnancom takmer vo výške 13. platu.Poslanci súčasne schválili informatívny rozpočet až do roku 2020.