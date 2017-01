Prešovskí lekári počas osláv nového roka ošetrovali najmä opitých ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: TASR

Prešov 1. januára (TASR) – Prešovskí lekári na traumatológii i očnom oddelení mali počas silvestrovskej noci plné ruky práce. Ako informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Renáta Cenková, od polnoci do zhruba siedmej hodiny rannej ošetrili deväť pacientov od osem do 46 rokov.Sedem z nich bolo pod vplyvom alkoholu, triezve boli len dve deti. Prevažovali najmä poranenia hlavy, pričom jeden úraz priamo súvisel s manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou. Väčšinu zranených ošetrili ambulantne.uviedla Cenková.