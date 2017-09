Prešovskí poslanci budú rokovať o investičných projektoch

Na snímkeprimátorka Prešova Andrea Turčanová. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 12. septembra (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci sa v stredu 13. septembra stretnú na rokovaní zastupiteľstva, na ktorom prerokujú niekoľko bodov týkajúcich sa kontroly na rôznych stupňoch. Najprv to bude informatívna správa o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach, ktoré vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR. Potom prídu na rad správy z kontroly, ktoré vykonal útvar hlavného kontrolóra mesta.Poslanci sa budú môcť vyjadriť aj k plneniu rozpočtu mesta za prvý polrok a ďalším z bodov programu je návrh na rozpočtové opatrenie.Prešovskí poslanci budú rozhodovať aj o štyroch návrhoch na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a výške spolufinancovania projektov zo zdrojov mesta. Ide o opravu vstupných vchodov, schránok a chodbových okien v nájomných bytoch na Starej tehelni. Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor na Košickej ulici. Projekt počíta s opravou strechy, zateplením objektu, úpravou vnútorných priestorov a výstavbou sociálneho zariadenia aj s vybudovaním prípojok pitnej vody a kanalizácie. Ďalší z projektov sa týka rekonštrukcií telocviční. Mesto chce získať tiež dotáciu na cyklochodník na Sekčovskej ulici.V časti majetkové prevody je pre mesto najzaujímavejší návrh na predaj mestských pozemkov pre Národnú diaľničnú spoločnosť, cez ktoré by mala viesť časť rýchlostnej komunikácie R4 – severný obchvat. Radnica predajom pozemkov o výmere 43.769 štvorcových metrov by mala získať viac ako 1,1 milióna eur.Obyvatelia mesta dostanú priestor na vystúpenie pred poslancami o 16.00 h na dobu 30 minút. Po nich nasleduje rozprava poslancov na témy, ktoré nastolili občania.Rokovanie mestského zastupiteľstva začína o 10.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici.