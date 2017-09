Prešovskí poslanci schválili predaj pozemkov na výstavbu R4

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 14. septembra (TASR) – Hlasovanie o majetkových prevodoch spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa si nechali prešovskí mestskí poslanci na záver stredajšieho (13.9.) rokovania mestského zastupiteľstva. K schvaľovaniu sa dostali až vo večerných hodinách. Bez dlhej diskusie sa zhodli na zámere predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pod rýchlostnú komunikáciu R4 – Severný obchvat. Schválili aj tri predaje pozemkov v priemyselnom parku v Záborskom.uviedol vedúci odboru správy majetku mesta Miroslav Makara.Ďalej dodal, že ide o líniovú stavbu vo verejnom záujme. Mesto získa za štvorcový meter (m2) vyše 26 eur. "Ostrý" prevod pozemkov sa bude schvaľovať v zastupiteľstve v októbri. V novembri by mohla byť NDS už vlastníkom týchto pozemkov.Poslanci schválili tiež tri prevody pozemkov budúcim investorom v mestskom priemyselnom parku v Záborskom. Za m2 stanovili jednotnú cenu 29 eur.Spoločnosť EFAX LABORATORY, s.r.o., zaplatí za parcelu o rozmeroch 2000 m2 sumu 58.000 eur. Jej zámerom je vybudovať výskumné a vývojové centrum za účelom výskumu prírodných antioxidantov formou biotechnológie prírodných látok. Zamestná päť až sedem stálych pracovníkov a bude spolupracovať s externými vedecko-výskumnými odborníkmi.Firma AWU Precision k.s. prejavila záujem o kúpu pozemku o výmere 13.593 m2, mesto za predaj získa 394.197 eur. Spoločnosť tu chce vybudovať závod na výrobu špecifických komponentov pre výrobcov strojov a zariadení v strojárskom odvetví. Plánuje vytvoriť 30 nových pracovných miest v horizonte troch rokov. Spoločnosť využila predkupné právo na kúpu ďalších vyše 14.000 m2 na obdobie do 31.12.2020.Tretí záujemca – spoločnosť MSK-Mont, s.r.o., požiadala odkúpiť parcelu o výmere 7965 m2, za ktorú zaplatí 230.985 eur. Postaví výrobnú halu a skladovacie priestory za účelom zváračských, potrubárskych, zámočníckych, elektrotechnických prác a montáže, opráv, servisu strojov a technologických zariadení. Prácu by si tu malo nájsť v prvej etape desať ľudí, neskôr by sa mal počet zamestnancov zvyšovať.Mesto rokuje ešte s ďalšími záujemcami, čím by sa mal priemyselný park úplne zaplniť.