Prešovskí školáci sa učia správne triediť odpad

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Romana Buganová Foto: FOTO TASR - Romana Buganová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 29. septembra (TASR) – Technické služby mesta Prešov (TSMP) sa zapojili do vyučovacieho procesu, vysvetľovali žiakom prešovských základných škôl, ako treba triediť odpad. Realizujú tak pilotný projekt Triedim, triediš, triedime, ktorý odštartovalo Ministerstvo životného prostredia SR. V 189 triedach pribudli špeciálne farebné tašky. Školáci do nich triedia tri druhy odpadu a zároveň sa učia o dôležitosti takéhoto prístupu k životnému prostrediu. Informoval o tom tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták.uviedol riaditeľ Technických služieb mesta Prešov Milan Toth.Do projektu sa zapojili žiaci prvého stupňa. Prihlásené školy dostali v týchto dňoch sety troch farebných tašiek, pričom do zelenej budú školáci zbierať sklo, žltá je určená na plasty a modrá na papier. K dispozícii majú aj informačnú tabuľu, ktorá primeraným spôsobom naviguje deti, ako správne odpad roztriediť.Cieľom nového environmentálneho programu Triedim, triediš, triedime je podporiť separovanie odpadu v školách i efektívne zvýšiť informovanosť detí o tejto problematike.