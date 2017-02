Prešovskí volejbalisti obhájili titul v Slovenskom pohári

Na snímke volejbalisti VK MIRAD Prešov sa tešia zo zisku Slovenského pohára po výhre proti VKP Bystrina SPU Nitra v Starej Ľubovni 12. februára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Slovenský pohár, Stará Ľubovňa, finále mužov:



VKP Bystrina SPU Nitra - VK Mirad PU Prešov 1:3 (21, -19, -21, -22)



109 min, rozhodovali: Hodoň, Daruľa.



hlasy:



Jaroslav Vlk, tréner Prešova: "Po jedenástich rokoch som sa vrátil do Prešova a opäť sa mi podarilo vybojovať Slovenský pohár. Je to skvelý pocit. V sobotu sme mali ťažký zápas s Prievidzou, vo finále nám ušiel úvod prvého setu, ale potom sme sa rozbehli. Chalani ťahali, vynikajúco bránili v poli, hrali obetavo a patrí im veľká vďaka. V dôležitých momentoch zabrali všetci hráči. Výborne hral v útoku Lux, skvele rozhadzoval lopty Halaj, perfektné výkony podali aj Sopko a blokári Červeň s Mackom aj libero Lampart a čiernu robotu spravil Drobňák. Podali sme vynikajúci výkon a sme radi za víťazstvo v Slovenskom pohári. Podaril sa nám prvý vrchol sezóny a spravíme všetko pre to, aby sme uspeli aj v lige. Ak sa dostaneme do finále proti Nitre, tak to bude ťažké, pretože majú vynikajúci tím a vyhrať s nimi sériu bude náročné."







Marek Kardoš, tréner Nitry: "Opäť sme s Prešovom prehrali po vlastných chybách. Trápi nás vec, v ktorej sme dominovali, že sme po negatívnom príjme, respektíve po obrane v poli dostali loptu na našu stranu a dohrávali sme rýchlo. V tomto bol vo finále lepší Prešov a uhrával ťažké lopty. Bol to pekný zápas, aj keď so zlým koncom pre nás. Musíme z toho vyniesť dôsledky, pretože posledné dva týždne nehráme dobre a bojíme sa pritlačiť. Prehra nás mrzí, pretože po prvom sete sme to mali vo vlastných rukách, ale namiesto toho, aby sme ich zatlačili, tak sme čakali na súperove chyby, čo si proti Prešovu nemôžeme dovoliť."



Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:



1993 - VKP Bratislava



1994 - VKP Bratislava



1995 - VKP Bratislava



1996 - VKP Bratislava



1997 - 2002 sa Slovenský pohár nehral



2003 - Matador Púchov



2004 - VKP Bratislava



2005 - PU Prešov



2006 - Cityfarma Nové Mesto nad Váhom



2007 - VKP Bratislava



2008 - VKP Bratislava



2009 - Chemes Humenné



2010 - VKP Bratislava



2011 - Chemes Humenné



2012 - Volley Team UNICEF Bratislava



2013 - Volley Team UNICEF Bratislava



2014 - Chemes Humenné



2015 - Spartak VKP Komárno



2016 - VK MIRAD PU Prešov



2017 - VK Mirad PU Prešov



